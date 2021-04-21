"Военная повестка". В чем суть нового закона Украины о резервистах?

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в "особый период". Смысл нового закона объяснил военный эксперт Алексей Леонков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.

Закон был принят Верховной радой в конце марта. Он вводит новый вид военной службы ? военная служба по призыву лиц из числа резервистов в "особый период". Также вводится уголовная ответственность за уклонение от такого призыва.

Закон позволит "оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время стремительно нарастающей военной агрессии", сообщила в среду пресс-служба Зеленского.

Уточняется, что решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины (президент) по представлению главнокомандующего ВСУ (начальника Генерального штаба).

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik объяснил смысл нового украинского закона.

"С военной точки зрения, когда призывают резервистов ? если брать оторванно от событий на Украине ? это признак того, что страна проводит мобилизационные мероприятия. Обычно такого рода мероприятия проводятся перед началом боевых действий. И, если вернуться к ситуации на Украине, это не способствует доверию к тем заявлениям, которые делает Зеленский ? что он хочет мира, а не войны", ? считает Алексей Леонков.

Новый украинский закон способствует поддержанию напряженности на Юго-Востоке Украины, уверен эксперт.

"На самом деле военная повестка остается актуальной, напряженность не снимается. И не снимется она до тех пор, пока украинские войска не будут отведены от линии боевого соприкосновения", ? заключил Алексей Леонков.

В последние недели марта стороны конфликта на Украине обвиняли друг друга в нарушении перемирия и переброске военной техники к линии соприкосновения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о беспрецедентной эскалации напряженности в регионе и о провокациях ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе .

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/