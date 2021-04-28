Трубоукладчик «Академик Черский» впервые присоединился к укладке «Северного потока — 2»

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В мае 2020 года судно прибыло в Балтийское море, но в 2020 году стройка была приостановлена. В пресс-службе Nord Stream 2 AG сообщили, что «Академик Черский» сегодня начал работу в водах Дании в соответствии с полученными разрешениями.

До этого трубы укладывала баржа «Фортуна», которая также продолжает работать над заключительным участком трубопровода. Строительство газопровода закончено на 94%, «осталось уложить около 120 км в водах Дании и чуть более 30 км в водах Германии».

В прошлом году Россия задействовала боевые корабли Военно-морского флота для безопасного перехода трубоукладочного судна «Академик Черский» из Владивостока в Калининград. Настороженность оказалась небеспочвенной, т.к. в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуны» регулярно случаются провокации иностранных гражданских и военных судов. 29 марта вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль польских ВМС.

В связи со строительством СП-2 Соединённые Штаты и другие западные государства часто говорят о поддержке Украины, однако, в не меньшей степени препятствуя строительству газопровода, они помогают Польше. По территории Польши и Беларуси проходит трубопровод с российским газом Ямал — Европа, мощностью 32,9 млрд м? в год. Для сравнения Северный поток – 1 имеет мощность 55 млрд м? в год. Речь не идет о конкуренции украинской газотранспортной системы и СП-2. Речь идет о том, что Украине придется конкурировать с Польшей за транзит газа из России в Европу.

Источник: @Смутное время