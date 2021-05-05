ЧСПК ОТМЕНИЛА В ЛНР МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ И ДНЮ РЕСПУБЛИКИ ИЗ-ЗА COVID-19

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В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией в Луганской Народной Республике по COVID-19 организационному комитету по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня Луганской Народной Республики в 2021 году:

- отменить проведение массовых культурных мероприятий (шествий, парадов, массовых гуляний, концертов, выставок), посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня Луганской Народной Республики в 2021 году, за исключением военного парада в Луганске;

- Республиканскую акцию "Бессмертный полк" провести 9 мая 2021 года в онлайн-формате;

- отменить общие мероприятия, предполагающие совместное участие представителей из различных регионов ЛНР;

- отменить работу полевых кухонь в городах и районах ЛНР.

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Источник: Телеграм-канал