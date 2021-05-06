«Филип Моррис Интернэшнл» провела годовое собрание акционеров

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«Филип Моррис Интернэшнл» (Philip Morris International) провела годовое собрание акционеров, назначив Андре Калантзопулоса на должность исполнительного председателя Совета директоров и Яцека Ольчака (Jacek Olczak) на должность главного исполнительного директора компании

«Филип Моррис Интернэшнл Инк.» (Philip Morris International lnc.) (ФМИ) (NYSE: PMI) сообщает, что 5 мая 2021 года на годовом собрании акционеров Яцек Ольчак был назначен на должность главного исполнительного директора компании. Г-н Ольчак, в последнее время занимавший пост главного операционного директора компании, был также избран в Совет директоров. Андре Калантзопулос, занимавший должность главного исполнительного директора ФМИ с 2013 года, еще до собрания был назначен исполнительным председателем Совета директоров. Г-н Лучо Ното покинул должность исполняющего обязанности председателя совета директоров и был переизбран в совет директоров. Данные назначения последовали за объявлением о смене руководства ФМИ в декабре 2020 года.

Заняв новый пост, Яцек Ольчак взял на себя обязательство ускорить переход ФМИ на бездымные продукты, о котором было объявлено в 2016 году. Усилия компании сосредоточены на разработке, научном обосновании и ответственной коммерциализации бездымных продуктов, использование которых менее вредно, чем курение, с целью как можно скорее заменить ими сигареты.

Г-н Ольчак прокомментировал: «Я польщен оказанной мне честью и рад возглавить ФМИ именно в тот момент, когда компания активно трансформируется на пути к достижению бездымного будущего. ФМИ — лидер своей отрасли в сфере научных инноваций, и мы стремимся к тому, чтобы к 2025 году более половины нашей чистой выручки приходилось на бездымную продукцию. Портфель продукции, который мы сейчас развиваем будет определять наше будущее в долгосрочной перспективе. Мы будем опираться на наши научные исследования и опыт, используя наработанные нашей командой творческий подход и навыки, которые помогают нам внедрять инновации, выходящие за рамки нашего нынешнего портфеля продукции, и исследовать новые области развития бизнеса».

Яцеку Ольчаку 56 лет, он начал свою карьеру в ФМИ в 1993 году. Он занимал различные посты в финансах, а также руководящие позиции в Европе, в том числе пост управляющего директора ФМИ в Польше и Германии и президента компании в Европейском Союзе. Затем в 2012 году он был назначен на пост финансового директора в центральном офисе компании. Г-н Ольчак занимал эту должность до 2018 года, после чего был назначен на должность главного операционного директора ФМИ. Он получил степень магистра экономики в Лодзинском университете, Польша.

Яцек Ольчак сыграл важную роль в процессе перехода ФМИ на бездымные продукты: в 2014 году этот процесс перешел в фазу коммерциализации, когда в Нагое, Япония, был запущен продукт IQOS. Под его руководством в качестве главного операционного директора ФМИ увеличила долю чистой выручки от бездымной продукции до 28 % в первом квартале 2021 года. Кроме того, под руководством Ольчака в той же должности компания увеличила географический охват бездымной продукции ФМИ с нуля до 66 рынков — на уровне ключевых городов или целых стран (по состоянию на 31 марта 2021 года). Он также возглавил процесс коммерческой трансформации ФМИ, успешно превратив ее из компании, работающей преимущественно в сегменте b2b, в компанию, которая сосредотачивает все больше усилий на b2c-сегменте.

Андре Калантзопулос заявил: «В своей новой должности главного исполнительного директора Яцек идеально подходит для воплощения бездымной концепции ФМИ. Его безграничная приверженность компании и сотрудникам, а также его глубокие знания о наших продуктах, системах, ценностях и инвесторах являются гарантом его стремления к высоким результатам. Я считаю, что он идеальный лидер, способный обеспечить непрерывный рост нашего бизнеса и повышение акционерного капитала. Я с нетерпением жду возможности продолжить нашу совместную работу в моей новой должности исполнительного председателя совета директоров».

Около 85 процентов акций, имеющих право голоса, были представлены на собрании лично или через доверенных лиц. Акционеры избрали 13 кандидатур на должность директора; утвердили на консультативной основе размер вознаграждения указанных должностных лиц; а также утвердили PricewaterhouseCoopers SA в качестве независимого аудитора. Окончательные результаты голосования будут включены в форму 8-K, которую ФМИ отправит в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission) в течение следующих нескольких дней.

Бездымный продукт под брендом IQOS был выведен на российский рынок в 2015 году. По итогам 1-го квартала 2021 года в России доля табака нагреваемого производства компании составила 7,7%, увеличившись на 1,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество совершеннолетних пользователей IOQS в России на данный момент составляет около 4 млн., из которых порядка 70% полностью переключились на IQOS, отказавшись от курения.

«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) возглавляет трансформацию табачной промышленности, направленную на создание будущего без табачного дыма и, в конечном счете, замену традиционных сигарет на бездымные продукты в интересах совершеннолетних курильщиков, которые не отказываются от употребления табака, а также в интересах общества, компании и ее акционеров. ФМИ — ведущая международная табачная компания, занимающаяся производством и продажей не только сигарет, но и бездымных продуктов, сопутствующих электронных устройств и аксессуаров, а также других никотинсодержащих продуктов на рынках за пределами США. Кроме того, ФМИ поставляет различные модели своего устройства IQOS Platform 1 и расходные материалы для него корпорации Altria Group с целью продажи по лицензии в США, где эти продукты получили разрешение на реализацию. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США в рамках разрешения на продажу системы нагревания табака (PMTA) также разрешило реализацию одной из моделей IQOS в качестве продукта с модифицированным риском (MRTP). Управление пришло к выводу о том, что продажи IQOS как продукта с пониженным воздействием на организм человека соответствует интересам улучшения общественного здоровья. ФМИ строит будущее, используя новую категорию бездымных продуктов, которые, хотя и не исключают рисков, представляют лучшую альтернативу обычному курению. Благодаря тому, что компания при разработке продуктов имеет возможность задействовать специалистов из различных сфер, располагает современным оборудованием и обширной научной базой, задача обеспечить соответствие собственной бездымной продукции предпочтениям взрослых потребителей и строгим нормативным требованиям представляется вполне реальной. Портфель бездымной продукции ФМИ включает в себя продукты нагреваемого табака и никотинсодержащие вейпинг-продукты. По состоянию на 31 марта 2021 года, бездымные продукты ФМИ доступны на 66 рынках, на уровне как ключевых городов, так и целых стран, и, по оценкам ФМИ, примерно 14 миллионов совершеннолетних пользователей во всем мире уже перешли на IQOS и отказались от курения.

Источник: Пресс-служба «Филип Моррис Интернэшнл» в России