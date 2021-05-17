Эстония выбрана местом проведения учений НАТО неслучайно

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В Эстонии пройдут масштабные учения "Весенний шторм" с участием военных НАТО. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков назвал главную цель учений.

В Эстонии пройдут масштабные учения "Весенний шторм" с участием военных НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного штаба эстонских сил обороны.

"Учения "Весенний шторм" пройдут в северном и центральном регионах Эстонии с 17 мая по 5 июня. В них примут участие почти 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании. Основные мероприятия учений будут сосредоточены на Центральном полигоне сил обороны", – говорится в сообщении.

В Эстонии 14 мая завершились двухнедельные учения Swift Response, которые являлись частью серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры проходят в 16 европейских странах с участием 28 тысяч военнослужащих.

Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, "Весенний шторм" станет составной частью общих учений Североатлантического альянса у российских границ.

"Учения идут не только в Эстонии, но и на южном фланге НАТО – отрабатывается одновременная высадка десанта, отрабатывается кибероперация. На учениях Defender Europe проверяется взаимодействие родов войск на разных участках театра военных действий. Вся информация стекается в штаб учений, и происходит отработка тактических приемов. Эстония выбрана неслучайно, она является форпостом у стран НАТО. В НАТО пытаются таким образом продемонстрировать силу у наших границ. Это сейчас генеральная линия, которую взяло на себя руководство НАТО. Об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, когда презентовал новую стратегию НАТО-2030, согласно которой Россия объявлена военным противником", – сказал Алексей Леонков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/