Минобороны Белоруссии рассказало, как сопровождали самолет Ryanair

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"После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи, заявил начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Андрей Гурцевич.

«Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того, как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования», добавил Гурцевич.

Источник: Телеграм-канал