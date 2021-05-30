Аналитический центр "Акценты" специально для "Незыгаря"

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Иран готовит конкурентный удар по России откуда не ждали - на углеводородном рынке. При политическом сближении стран в экономических сферах у нас интересы диаметрально разные.

Под угрозу поставлена стратегия развития углеводородной отрасли, утвержденная правительством распоряжением №640-р 16 марта.

OPEC констатирует многомесячный максимум добычи сырой нефти в мире. Рекордный прирост обеспечил Иран, который стал четвертым по величине производителем OPEC после Кувейта.

С октября прошлого года Тегеран добавил 400 тысяч баррелей в сутки. А общая сумма превысила 2,4 млн баррелей, что сопоставимо с показателями всего ЛУКОЙЛ.

Рост иранской добычи совпадает с продолжающимися переговорами по ядерной сделке. Отмена санкций США в отношении экспорта иранских углеводородов вызовет выброс на рынок дополнительных объемов сырья - до 2,5 млн баррелей в сутки.

Иранское сырье загрузит независимые НПЗ в Китае и других странах Восточной Азии, а также Турции. Сейчас они загружены в том числе легкой сладкой сырой нефтью и конденсатом из России, в том числе из Арктики. С российской нефтью Urals и конденсатом напрямую конкурируют некоторые из тяжелых кислых сортов Ирана, а также сверхсладкие сорта из Южного Парса, в развитие которого Иран намерен привлечь $5 млрд. Инвестиции эти - фактически прямой удар по планам правительства по развитию углеводородных проектов на Севере, которые в значительной степени ориентированы на независимые НПЗ.

Источник: @Незыгарь