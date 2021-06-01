В КНР человек заболел птичьим гриппом H10N3. Академики РАН оценили угрозу

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В Китае выявили случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. В эфире радио Sputnik заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский и вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев прокомментировали ситуацию.

В китайской провинции Цзянсу выявлен случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны, пишет Reuters. Заболевший – 41-летний мужчина. Температура и другие симптомы у него проявились 23 апреля, через пять дней его отправили в больницу в связи с ухудшением состояния.

Месяц спустя, 28 мая, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента. Анализ показал положительный результат на штамм H10N3 вируса птичьего гриппа.

"H10N3 произошел от птиц, анализ генома показал, что вирус не обладает эффективной способностью заражать человека", – отмечается в сообщении.

Людей, находившихся в контакте с зараженным, поместили под медицинское наблюдение. В настоящее время состояние инфицированного оценивается как стабильное, он может быть выписан из больницы.

В эфире радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский поделился мнением о риске масштабного распространения болезни.

"На самом деле довольно часто обнаруживают случаи передачи птичьего гриппа людям, у вируса много разных разновидностей. Но, как правило, все-таки дальнейшей передачи от человека к человеку не происходит. Обычно страдают те, кто непосредственно занят работой с сельскохозяйственной птицей. Конечно, бдительность терять не нужно, но пока очевидной опасности нет", – сказал Вадим Покровский.

Академик РАН, вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев, со своей стороны, отметил, что заражение человека от птицы происходит необычным образом.

"Если человек от человека заражается при кашле или чихании, то от птиц человек заражается, вдыхая "птичий" воздух, насыщенный пометом. Птицы выделяют вирус через клоаку (у них особая система пищеварения), он попадает глубоко в прикорневую систему легких, и поэтому сразу вызывает тяжелую пневмонию. Или через кровь, когда человек пьет зараженную кровь, после того, как забивает птицу – есть такие традиции. Поэтому вирус широко не распространяется в человеческой популяции, то есть потом человек человека не заражает, как правило. Заражения происходит там, где люди работают с птицей. Поэтому я не думаю, что здесь что-то серьезное произойдет, и будет какая-то новая эпидемия гриппа, вызванная этим штаммом", – сказал Виталий Зверев в эфире радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/