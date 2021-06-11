Сенат Узбекистана одобрил ратификацию Конвенции о правах инвалидов ООН

/В мире/

Одобрение ратификации Конвенции о правах инвалидов ООН означает, что теперь Узбекистану предстоит пройти тот путь, который Россия уже преодолела за период с 2012 года по 2021.

Председатель общества глухих Узбекистана Гузал Шодиева пригласила в республику председателя Общества глухих России (ВОГ) Станислава Иванова. Он выступил на семинаре, посвящённом определению статуса жестового языка в Узбекистане.

Напомним, что Российский язык жестов использовался и используется по сей день на всей территории СНГ. В России РЖЯ имеет статус государственного языка. Теперь этот вопрос решается в Узбекистане.

В семинаре также приняли участие представители организаций инвалидов Узбекистана, представители Сената и руководства страны, активисты общества глухих. Станислав Иванов рассказал о поэтапной работе в России над реализацией правил Конвенции о правах инвалидов, об изменениях в законодательстве и решении самых важных проблем людей, лишенных слуха.

В рамках визита Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) посетил предприятие, на котором работают более 60-ти глухих сотрудников. Из 17-ти предприятий Общества глухих Узбекистана, действовавших в советское время, сейчас в Узбекистане работают только 7. Директора предприятий делают все, чтобы они развивались, чтобы сотрудникам регулярно выплачивалась зарплата.

По законам Узбекистана предприятия, где работают более 50% инвалидов имеют серьезные налоговые послабления и госзаказы. Станислав Иванов подчеркнул, что этот опыт нужно вернуть и в России.

В Самарканде Президент ВОГ посетил школу-интернат для глухих и слабослышащих детей. Школа была создана в 1946 году и сейчас в ней живут и учатся 450 детей.

Станислав Иванов и директор школы Гуляра Иргашева договорились о сотрудничестве в сфере создания новых учебников и образовательных технологий для детей, а российская компания Исток-Аудио обязалась поставить в школы Узбекистана все необходимые технические средства.

Станислав Иванов поблагодарил Гузал Шодиеву за тёплый приём, интересный опыт и пригласил ее с делегацией в Москву на предстоящий Чемпионат глухих по профессиям DeafSkills.

Источник: Пресс-служба ВОГ