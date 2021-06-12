В Украине выдана первая лицензия на работу интернет-покера

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Комиссия по развитию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) страны одобрила выдачу первой лицензии оператору онлайн-покера.

Как стало известно нашему источнику, компанией, которая теперь сможет легально осуществлять свою деятельность на территории Украины, является Vbet. На покерном сайте оператора заработает также онлайн-казино.

Кроме того, КРАИЛ выдала ещё одну лицензию на открытие наземных игорных залов. Обладателем этого официального разрешения стала компания «Соло Геймс», которая на рынке азартных развлечений осуществляет работу под брендом First Ray.

Теперь оператор сможет легально открыть сразу три игорных зала. Их месторасположение уже достоверно известно. Заведения First Ray откроются в харьковском отеле «Кирофф», в ровненской гостинице «Украина», а также во львовской «Астории».

Напомним, что операторам азартных игр, которые хотят начать работать на территории Украины в рамках юрисдикции страны, необходимо заплатить комиссионный взнос, а также оплатить лицензирование каждого игрового автомата.