С 1 сентября в Китае начнется ИИ-национализация

Тем самым в партии с США Китай будет играть белыми.

Пока президент США уговаривает Европу сплотиться против попыток Китая стать единственной сверхдержавой, Китай предпочитает разговорам конкретные действия

С 1го сентября Китай планирует вступление в силу нового законодательства, по сути, означающего национализацию больших данных, собираемых в Китае технологическими гигантами: как китайскими, так и иностранными.

Сбывается сделанное мною три года назад предсказание о грядущей «ИИ национализации». Это именно она. Ибо современный ИИ – это и есть статобработка больших данных.

• Есть большие данные – есть ИИ

• Нет больших данных – нет ИИ

Согласно новой политике Китая, собранные бизнесом большие данные, должны рассматриваться, как общенациональный актив, который может быть использован или, наоборот, засекречен, в соответствии с потребностями государства. Тем самым Китай признает большие данные еще одним национальным стратегическим активом Китая, наравне с землей, рабочей силой и капиталом.

Новое законодательство предоставляет властям свободу действий для определения, какая конфиденциальная информация будет считаться важной для государства. И если она будет признана важной, государство в праве поступать с ней, как хочет. В первую очередь, это будет касаться данных из следующих областей: управление финансовыми рисками , мониторинг вирусных эпидемий, поддержка государственных финансовых приоритетов, наблюдение за преступниками и политическими оппонентами. И этот перечень областей национализации данных открыт и будет расширяться, если так сочтет КПК.

Это будет касаться не только больших данных, собираемых китайскими компаниями. Эти требования планируется распространить и на все иностранные компании, собирающие данные на территории Китая. Превентивно реагируя на намерения Китая провести с 1го сентября национализацию больших данных, ряд крупных игроков уже принял решение пойти навстречу требованиям Китая. В их числе Apple, Citigroup Inc BlackRock, Tesla и др.

Подробней подписчики WSH могут прочесть в этом лонгиде (а без подписки здесь).

Автор лонгрида (Линлинг Вэй) дала своей работе очень точное и тонкое название «China’s New Power Play: More Control of Tech Companies’ Troves of Data». «Power Play» здесь может иметь два значения:

• общая лексика - “демонстрация силы”;

• шахматный термин - “игра на максимизацию преимущества выступки” (преимущества 1го хода белых).

Китай, первым начавший «ИИ-национализацию», тем самым получил преимущество 1го хода.

Теперь главное, чтобы партия за звание сверхдержавы #1, не вошла в историю, как «белые начинают и выигрывают».

P.S. Мало сомнений, что Россия также проведет ИИ-национализацию. Да и не только Россия.

#ИИнационализация #Китай

Источник: Телеграм-канал