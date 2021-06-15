О "двух путях" решения конфликта в Донбассе: переводят стрелки

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В Киеве назвали два варианта урегулирования ситцуции в Донбассе, при этом в обоих случаях упоминается Россия. В эфире политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин назвал предложения бесполезными и объяснил почему.

У Украины есть только два варианта действий для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, можно либо начать прямой конфликт с Россией, либо делать ставку на дипломатическое решение вопроса.

"У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта", – сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал это заявление.

"В Киеве не хотят общаться напрямую со своими гражданами в Донецке и Луганске, поэтому переводят стрелки либо на "конфликт с Россией", либо на "дипломатические переговоры с Россией". Но никаких дипломатических переговоров России с Украиной по Донбассу быть не может – они беспочвенны, стороной переговоров должен быть Донецк и Луганск. Что касается "открытого противостояния с Россией", то для Украины это акт самоубийства, который не кончится для них ничем хорошим. Если они готовы на это пойти, значит, они готовы к тому, чтобы украинскую государственность окончательно распустить и закончить этот украинский проект. Но, думаю, до такого состояния не допустят их кураторы. Поэтому и одно, и второе предложение абсолютно бесполезно. Это очередное колыхание воздуха", - сказал Михаил Смолин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/