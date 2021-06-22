Мир помнит

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В России прошла акция «Свеча памяти», которая приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны, унёсшей жизни миллионов людей. В знак памяти о подвигах предков люди ежегодно собираются в День памяти и скорби и зажигают свечи в тишине.

Прошлой ночью мероприятие состоялось в соборе Воскресения Христова в Кубинке – Главном храме ВС России. Военнослужащие в 4.00 установили свечи с огнём, взятым с Могилы Неизвестного Солдата. Огонь памяти также был зажжён у монументов со специально привезённой в музей землёй с мест самых ожесточённых боёв Великой Отечественной войны.

В ночь на 22 июня в память жертв ВОВ в Главном храме ВС РФ также прошла панихида.

«Свеча памяти» прошла по всей стране. Жители разных городов страны почтили память погибших и зажгли на рассвете свечи в память о тех, кто не вернулся с войны.

Кроме того, акция была проведена в других странах мира. В Вашингтоне (США) ровно в 4.00 мск зажгли свечи в сиреневом «Саду памяти», в столице Узбекистана мероприятие прошло на территории мемориального комплекса «Братские могилы», в болгарской Софии мероприятие состоялась у подножия памятника Советской армии. Свечи в память о трагических событиях зажглись даже в ливанском Бейруте на главной набережной города.

Источник: @Октагон