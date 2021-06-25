"Просить прощения - это сила": почему президент Армении выступил за нормализацию отношений с Турцией

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Президент Армении Армен Саркисян выступил за нормализацию отношений с Турцией в интервью испанской газете El Pais.

"Турция хочет наладить отношения с Арменией, это нормально. Не был Эрдоган инициатором геноцида 106 лет назад.

Ты должен быть достаточно сильным, чтобы просить прощения. Просить прощения - это сила, а не слабость", - заявил Саркисян.

Первым шагом к нормализации, по мнению президента, должно быть возвращение азербайджанской стороной армянских военнопленных. А их более 200.

Слова Саркисяна не выглядят такими уж провокационными в свете результатов недавних выборов. Блок "Армения" во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном, выступавшим за военный реванш в Карабахе, получил на выборах лишь 21% голосов.

Даже в Сюникской области, которая в мае эпицентром нового пограничного конфликта, "партия войны" получила лишь 27,2%. Как в Ереване. И это при том, что в блоке Кочаряна была партия "Возрождающаяся Армения" сюникского экс-губернатора Ваге Акопяна.

Следовательно, в армянском обществе есть больший запрос на мирную жизнь, а не на продолжение войны. Его и выразил в интервью Саркисян.

Источник: Телеграм-канал