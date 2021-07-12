Поезд безопасности

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В Минске Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ и Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности республики Беларусь совместно посетили иммерсивную инсталляцию «Поезд Победы».

Встреча двух «главных безопасников» обеих стран носит не столько культурно-историческую значимость, сколько политическую: по вектору усиления интеграции государств в области безопасности.

Проекты Года науки и технологий в России во главе с «Поездом Победы» играют особую роль в сохранении исторической памяти, образовании, просвещении. Тревогу вызывает тот факт, что сегодня в мире есть значительные расхождения во взглядах на уроки истории. Переписывание и фальсификация исторических фактов подрывает основы системы коллективной безопасности, созданной по окончании II Мировой войны.

Напомним, что итогом войн с Германией, Японией и союзными государствами стало создание системы коллективной безопасности, центром которой стала Организация объединенных наций и ее Совет безопасности. Осознание жестокости и человеческих потерь, которые сопровождали войну, создали мировой запрос на гарантии мира и безопасности, чтобы исключить возможность повторения трагедии.

Однако с течением времени стало ясно, что бывшие союзники-победители по-разному интерпретируют события II Мировой войны. Некоторые откровенно обесценивают вклад Советского Союза в победе, в то время как именно советские солдаты смогли переломить ход войны. Особая опасность кроется в угрозе навязывания картины мира на основе искаженных исторических фактов.

Военно-патриотическое воспитание является важной частью молодежной политики. Речь идет об опыте, который должен передаваться новым поколениям с целью дальнейшего поддержания мира и спокойствия. В том числе в этом есть важная миссия «Поезда Победы».

В новой стратегии нацбезопасности Россия видит свою роль в формировании

альтернативной модели морального лидерства и идейной основы мироустройства. Особое место в документе отводится «защите традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти».

В то время как приоритетные направления развития России на мировой арене определяет «Концепция внешней политики». Анонсированное дружелюбие Запада в отношении новой России «разбилось» о холодность западных государств после распада СССР и отсутсвие ожидаемых шагов по роспуску НАТО наравне с роспуском ОВД. Если в 1993 году Россия ориентировалась во внешней политике на Запад, то уже в 1997 году новая концепция внешней политики определяла пространство СНГ как наиболее приоритетное для России направление.

Немало важно, что внешнеполитические интересы государств продиктованы необходимостью поддержания безопасности, сохранения границ и суверенитета. «Белорусский рубеж» - важная буферная зона для России, которая сдерживает приближение войск НАТО к границам России. Тем самым союзные государства объединяет не только схожесть социально-экономического и политического уклада, но и общие интересы в области безопасности.

Общие взгляды на историю и ценности представляют собой неотъемлемый элемент формирования долгосрочных стратегий развития и безопасности. Таким образом, несмотря на очевидную культурно-историческую составляющую «Поезда Победы», он также носит ключевое значение в области формирования единого пространства безопасности, которое позволит консолидировать усилия для сохранности границ и суверенитета 2 стран. И «Поезд Победы» стал очередным напоминанием данного факта.

Источник: Телеграм-канал