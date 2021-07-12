Партия палаток: цыгане Турции объявила о планах стать третьей политической силой в республике

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Об амбициях войти в следующий состав парламента заявила недавно созданная "G?zel Party" ("Красивая партия"), сформированная практически полностью из цыган.

Ее глава Хусейн Акбулут заявил, что собирается не только преодолеть барьер в 5 млн голосов, но и рассчитывает стать третьей по популярности партией, набрав 12-13% голосов.

"С 6 миллионами голосов, которые мы могли бы получить от граждан рома, партия Гюзель может набрать 12-13% голосов и получить 75-80 депутатов в парламенте", - сказал Акбулут. По его прогнозам, "Красивая партия" будет уступать только правящей "Партии справедливости и развития" и оппозиционной "Республиканской народной партии".

Однако на пути к политическому величию стоят финансовые трудности. В настоящее время партия не смогла привлечь достаточно спонсоров и в полном составе ютится в палатке в районе Кандира северо-западной провинции Коджаэли. Акбулут сказал, что в отсутствии денег виновата пандемия.

"У нас много финансовых проблем и поэтому у нас возникли трудности в организации. Члены нашей партии в районе Кандыра пытались арендовать здание в центре города, но, поскольку это было очень дорого, они превратили палатку в здание партии", - сказал он.

Несмотря на трудности, "Красивая партия" планирует расширение. Они также хотят установить еще одну палатку в западной провинции Балыкесир. "Мы обсудим этот вопрос с нашим Центральным административным советом. Однако мне нравится эта идея, потому что у нас не хватает денег. У нас есть избирательный потенциал, чтобы преодолеть избирательный порог", - сказал Акбулут.

Официальные статистические данные противоречат словам Акбулута. Согласно последней переписи, в Турции проживает всего 500 тыс цыган, избирательным правом обладает не более 100 тыс из них.

Источник: Телеграм-канал