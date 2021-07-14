Зеленский хочет получить исторический урок? Пусть приезжает

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить некоторые моменты статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" лично с президентом России. Реакцию Киева прокомментировал политолог Армен Гаспарян.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти планируют прочитать статью Владимира Путина и подумать над ответом.

"Приятно, что человек знает украинский язык", – сказал Зеленский во время общения с журналистами.

При этом украинский лидер отметил, что у него не было возможности изучить статью детально, но он успел ознакомиться с некоторыми моментами и хотел бы обсудить их с президентом России лично.

"Я бы предоставил ему много материалов, которыми можно было бы воспользоваться в другой статье, в будущем", – заявил Зеленский.

В эфире радио Sputnik писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян прокомментировал реакцию Зеленского на статью, а также неоднократные заявления украинского лидера о желании встретиться с Путиным.

"Для того, чтобы встреча прошла в конструктивном формате, Зеленскому для начала надо имплементировать "формулу Штайнмайера". Ему об этом сказала, в частности, (канцлер ФРГ) Ангела Меркель не так давно. Если господин Зеленский хочет обсуждать исторические вопросы, затронутые российским президентом в статье, то, извините, у него для этого не хватит знаний. Зеленский, с этой точки зрения, вообще человек малообразованный. Поэтому мне не очень понятно, что он хочет там обсуждать. Если он хочет получить исторический урок, пусть приезжает. Если экономику, то ему давно говорили, что это можно обсудить. А если хочет обсудить Крым или Донбасс – разговора просто не будет", – сказал Армен Гаспарян.

Президент России Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев" – она появилась накануне на сайте Кремля сразу на русском и украинском языках.

Большая часть статьи посвящена изложению русской истории, которая доказывает, что русские, украинцы и белорусы не просто наследники Древней Руси, но и единый народ.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/