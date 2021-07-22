Сделали "красиво"? Политолог о договоренностях США и ФРГ по "Севпотоку-2"

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Президент США Джо Байден заявил, что остановить строительство "Северного потока-2" невозможно, при этом отметил, что Германия "взяла на себя обязательство" отвечать на действия РФ. Политолог Дмитрий Солонников прокомментировал заявление.

Президент США Джо Байден заявил, что остановить строительство трубопровода "Северный поток-2" невозможно, поскольку он завершен на 99%.

Комментируя достигнутые договоренности между США и ФРГ в отношении проекта, американский лидер отметил, что Германия "взяла на себя обязательство" при необходимости отвечать на действия России.

В среду стало известно, что США и ФРГ достигли договоренности по "Северному потоку-2". Берлин и Вашингтон будут добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину, а также снижения ее зависимости от его потребления и транзита. Кроме того, Германия обязалась добиваться антироссийских санкций ЕС, "если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств".

В эфире радио Sputnik политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал это решение.

"Санкционные меры никак не изменились, санкции – это новая реальность, которая в мире будет продолжать существовать и дальше, несмотря на договоренности США и ФРГ в нынешней ситуации. Но санкции санкциями, а по "Северному потоку-2" признали объективную реальность: он есть и он будет. Придется делать хорошую мину при плохой игре – остановить его не получилось, "Северный поток-2" состоялся, при этом нельзя в этой ситуации объявить о собственном поражении – нужно сделать как-то красиво. Поэтому делают вид, что он состоялся, потому что они это разрешили, мол, сами об этом договорились, приняли "красивый план". Но нет ничего более бессмысленного, чем обещания на 10 лет вперед", – сказал Дмитрий Солонников.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/