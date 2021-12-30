Депутат Государственной Думы ФС РФ Иван Демченко поздравил соотечественников, проживающих в Эстонии

/В мире/

На выборах, состоявшихся в сентябре 2021 года избиратели из Эстонии, включенные в Славянский избирательный округ 48, отдали более 50% голосов за кандидата И.Демченко.

Иван Иванович поблагодарил за оказанное доверие и предложил продолжить диалог, начавшийся в ходе предвыборной кампании.

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