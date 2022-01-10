Миссия ОДКБ предотвратила войну в Казахстане

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Комитет нацбезопасности Казахстана заявил о нейтрализации очагов террористических угроз и стабилизации обстановки в стране. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов.

Ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать, очаги террористических угроз нейтрализованы, заявили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики.

Там отметили, что освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз, обеспечена безопасность стратегических объектов и мест хранения оружия и боеприпасов. Граждан Казахстана призвали оказывать содействие органам правопорядка по установлению лиц, причастных к террористической деятельности, а также добровольно сдать оружие, похищенное в ходе беспорядков.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил роль миротворческих сил ОДКБ в нормализации обстановки в Казахстане.

"Могу прямо сказать: действия России, миссия ОДКБ буквально предотвратили войну в Казахстане. Как только вмешалась ОДКБ, сразу все стабилизировалось. Хорошо, что все быстро закончилось, без всяких больших экономических и политических проблем для Казахстана", – сказал Олег Глазунов.

По его мнению, массовые беспорядки в Казахстане были организованы по сценарию цветной революции.

"Была попытка сработать по сценарию цветной революции, но она была плохо разработана. Хочу обратиться к тем, кто поддерживает цветные революции. Ни одна цветная революция не заканчивалась возвышением государства, все подобные попытки ведут страну только вниз и ни к какой стабилизации не приводят", – отметил военный политолог.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Протесты переросли в беспорядки, активизировались мародеры и радикалы, боевики нападали на госучреждения. Власти ввели режим ЧП и позднее обратились за помощью в ОДКБ, которая направила в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/