Иван Демченко: Важно сохранить диалог с соотечественниками из Эстонии…

/В мире/

Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе избирательной кампании 2021 года в Славянском избирательном округе 48 получил поддержку от соотечественников. Согласно федерального закона граждан РФ, проживающих в Эстонии, включили в списки избирателей 48 округа.

За Ивана Ивановича проголосовали почти 52% избирателей, пришедших на выборы в посольство нашей страны.

Депутат намерен поддерживать связь с соотечественниками:

- Важно сохранить диалог, который начат нами в августе 2021 года. Уверен, общение будет конструктивным и во взаимодействии с органами власти сможем решить много общих проблем, - прокомментировал Иван Демченко.

Вопросы и предложения от избирателей Эстонии для депутата Госдумы Ивана Демченко можно направить на электронную почту demchenkoesti@gmail.com

Обращения рассматриваются в соответсвии с законодательством РФ.

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