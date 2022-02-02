Депутат намерен поддерживать связь с соотечественниками

/В мире/

- Важно сохранить диалог, который начат нами в августе 2021 года. Уверен, общение будет конструктивным и во взаимодействии с органами власти сможем решить много общих проблем, - прокомментировал Иван Демченко.

Вопросы и предложения от избирателей Эстонии для депутата Госдумы Ивана Демченко можно направить на электронную почту demchenkoesti@gmail.com

Обращения рассматриваются в соответсвии с законодательством РФ.

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