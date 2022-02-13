Ревакцинация, Олимпийские игры и войска на границе с Украиной ожидают жителей юга России

На предстоящей неделе в ряде регионов начнется кампания по ревакцинации населения, в том числе вакциной «Спутник Лайт». В некоторых субъектах власти с подачи федерального центра будут развивать олимпийскую тематику. Также ожидается закрытие учреждений ряда сфер.

Что еще ждать на Юге России – в материале «ФедералПресс»

Можно ли будет ревакцинироваться от коронавируса?

Сразу в несколько регионов поступила новая партия вакцин. Среди них Волгоградская область, куда пришла партия из 20 тысяч доз. Как сообщает официальный Волгоград, вскоре ее распределят по прививочным пунктам. Эта же работа ведется и в других регионах, чтобы не допустить всплеска числа инфицированных и попутного роста нагрузки на первичное звено здравоохранения. О важности ревакцинационной кампании напомнила политолог Ольга Грабовец.

«Надо помнить, что число вакцинированных продолжает оставаться одним из показателей в KPI для губернаторов. Понятно, одного укола недостаточно, надо внедрить идею о необходимости систематической вакцинации, контроля за своим здоровьем на постоянной основе. На этот факт также обращают внимание в Москве», – поделилась наблюдениями с «ФедералПресс» эксперт.

Журналист«KrasnodarMedia»Дмитрий Мирошников указывает на наложение Олимпийских игр и пандемии коронавируса. Притом, что сценарий с переносом Олимпиады не повторился как в Токио, власти все же не будут организовывать дополнительные активности, подразумевающие скопление людей.

По его словам, тема будет подсвечиваться в подконтрольных властям СМИ. Дополнительно не будет прессинга на заведения общепита, где могут быть организованы трансляции спортивных мероприятий, делится мнением журналист.

«Власти ищут способы, как при ограничениях активизировать жителей, поддержать олимпийскую повестку. Тем более Олимпиада оказалась по большей степени вне повестки, потому властям требуется больше усилий, чтобы напомнить об играх», – резюмирует Дмитрий Мирошников.

Будет ли эскалация ситуации на границе с Украиной?

Еще одной напряженной темой предстоящей недели может стать ситуация на границе с Украиной. Напомним, сразу несколько субъектов ЮФО – Крым, Краснодарский край и Ростовская область – расположены вблизи иностранного государства. По мнению экспертов, сейчас там сохраняется напряженная обстановка, а также возможны провокации.

«Конфликт развивают больше даже не украинцы, а администрация Байдена. Цель: давление на Европу и получение большего влияния на Россию. К чему это приведет, пока не ясно. Войска активно учатся, в медиа форсируется тема, что к границе передислоцировали чеченские группы силовиков. Тема также актуальна потому, что на Юге базируются подразделения, которые будут первыми реагировать на возможные конфликты», – рассказал «ФедералПресс» Дмитрий Мирошников.

Он напомнил, что США не раз применяли подставные провокации для эскалации конфликта и оправдания своего участия.

Можно ли будет попасть на прием к депутату Госдумы?

В этот раз региональная неделя длится не одну неделю, а две, что значит завершение работы депутатов Госдумы лишь 13 февраля. Предстоящие семь дней жители субъектов ЮФО и СКФО смогут записаться на прием. Однако ряд народных избранников решили перевести свои приемы либо в онлайн, либо с жестким соблюдением коронавирусных ограничений.

Как рассказали осведомленные источники в партии «Единая Россия», соблюдение мер для недопущения распространения коронавируса стали обязательными для всех парламентариев. Эту же информацию подтверждает депутат Госдумы от Краснодарского края Иван Демченко.

«Мы свели к минимуму число контактов с жителями из наиболее уязвимых перед коронавирусом категорий граждан. Если же мы с командой помощников с кем-то общаемся, то обязательно ношение маски, соблюдение социальной дистанции, регулярная проверка состояния здоровья. Про вакцинацию от коронавируса даже не говорю, потому что это обязательное требование, чтобы победить вирус», – прокомментировал депутат Госдумы.

На предстоящей неделе ожидается продолжение поддержки реформы местного самоуправления и объяснение ее сути в районах, работа с учреждениями здравоохранения и реагирования на наиболее острые темы в регионах, поделились планами работы источники в парламентских партиях.