"Просчитано заранее". Политолог об экстренном заседании Совбеза ООН

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Заявления, высказанные в ходе экстренного заседания СБ ООН по Украине, прокомментировал доктор политических наук Андрей Манойло.

В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Украины, Франции и США. Темой обсуждения стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Постпред России при ООН Василий Небензя, обращаясь к западным коллегам, заявил, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР и поручение обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами РФ нацелены на спасение жизней населения Донбасса.

"В сегодняшних выступлениях большинства из вас не нашлось места для более чем 4 миллионов жителей Донбасса. Вы словно вычеркиваете их судьбы из ваших речей с 2014 года, как правило презрительно называя их пророссийскими сепаратистами. Между тем, их вина лишь в том, что они после незаконного переворота на Майдане в 2014 году всего лишь хотели обсудить с новыми властями то, как будут соблюдаться их права", – цитирует постпреда РИА Новости.

По словам Небензи, в последние дни из-за резкой интенсификации военной активности украинской армии на линии соприкосновения жизни сотен тысяч жителей Донбасса оказались под угрозой.

"Главной задачей нашего решения являлось сохранить и уберечь эти жизни. Это важнее всех ваших угроз", – сказал постпред.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что действия России "угрожают международному порядку". По ее словам, Москва "порвала в клочья Минские соглашения".

"Мы ясно давали понять, что не верим в то, что он (Владимир Путин, – ред.) на этом остановится", – цитирует Томас-Гринфилд РИА Новости.

Представители Франции и Германии призвали Россию пересмотреть решение о признании республик Донбасса.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал ситуацию.

"Реакция международного сообщества – предсказуемая, в ней нет ничего удивительного. И поворот может быть любой. Однако я уверен, что и созыв экстренного заседания Совбеза ООН, и все остальное – все это было просчитано заранее. Значительная часть их действий – по заранее намеченному плану", – сказал Андрей Манойло.

Он также прокомментировал заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, который не исключил прямых переговоров с Россией, если "она придет к здравому смыслу и будет говорить".

"Это могут быть просто пустые слова. Поскольку украинской стороне надо немотивированно представить себя "жертвой агрессии". Поэтому они и говорят, мол, мы всегда не исключали переговоров с Россией, мы стремились, упрашивали – они же развернули агрессию. То есть Кислица пытается создать впечатление для своих партнеров, что Украина якобы старалась и даже сейчас открыта, но агрессия "уже началась". Это не более чем демагогия", – считает Андрей Манойло.

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности России, на котором обсуждалась тема признания ДНР и ЛНР. В тот же день президент принял решение и после своего видеообращения к гражданам России подписал указ о признании независимости республик Донбасса. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами РФ.

С просьбой о признании независимости обратились в понедельник к России главы самопровозглашенных республик.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/