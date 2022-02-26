Топ стран, наложивших самые жесткие санкции на Россию

/В мире/

К концу второго дня военных действий страны Запада ввели целый ряд санкций в отношении российских компаний, представителей власти и даже целых отраслей экономики. Мы решили выделить государства, которые, помимо общего пакета, решили накинуть ещё и своих собственных ограничений.

1 место. Новая Зеландия и Микронезия. Далёкие ребята из Океании поступили жестче любых европейцев. Скромная Микронезия стала второй после Украины страной, вообще разорвавшей дипотношения с Россией из-за войны. Новозеландцы запретили въезд официальных российских лиц, а также экспорт продукции от любых компаний, связанных с российскими силовиками. Впрочем, всё это вряд ли будет чувствительно не только для России, но и для самих этих стран. Товарооборот между ними минимален, а Микронезия и не имела прямых отношений с Россией.

2 место. Чехия и Литва. Помимо общеевропейских санкций на поставку высокотехнологичной продукции и черного списка для целого ряда российских начальников, власти этих двух стран приостановили выдачу виз для вообще всех граждан России. Законно въехать в эти государства из-за пандемии коронавируса и до войны было крайне проблематично. Теперь же сделать это практически невозможно, если конечно не использовать «козьи тропы», вроде въезда через другие страны ЕС. Чехия ещё и закрыла свое воздушное пространство для пролета российских авиакомпаний.

3 место. Международные спортивные организации. Самый жесткий бан Россия получила не в самой важной, но в имиджево очень чувствительной сфере жизни — спорте. Из Санкт-Петербурга в Париж перенесли самый статусный футбольный матч сезона — финал Лиги Чемпионов (его телеаудитория стабильно составляет около полумиллиарда человек), футбольным командам из России и Украины запретили играть в своих странах. Кроме того, крупнейшие клубы Европы, вроде «Манчестер Юнайтед» разрывают отношения с российскими партнерами. Отказываются от проведения соревнований и организаторы менее популярных видов спорта, вроде лыж и шахмат.

4 место. Польша и Великобритания. Эти две страны решили дополнительно усложнить жизнь российской авиации. Польша закрыла полёты для российских самолётов над своей территорией, а британцы забанили «Аэрофлот». Реакция России последовала моментально и именно в этой сфере она не выглядит такой уж потешной, как в некоторых других. Росавиация закрыла для британских компаний полёты над страной, и теперь для перелётов в Азию им придется выбирать более дорогие альтернативные маршруты.

5 место. Япония, Швейцария и Финляндия. Две нейтральных европейских страны и самая «западная» страна Азии тоже не остались в стороне. Швейцарцы запретили своим гражданам сотрудничество более чем с 300 россиянами и несколькими российскими компаниям. Бан наложен на поставку технологий и прочих приятных мелочей. Финны, помимо рассмотрения вопроса о вступлении в НАТО, начали отключать вещание местному варианту RT. А японцы поставили бан на поставку полупроводников почти для всей отечественной промышленности, в особенности, оборонной.