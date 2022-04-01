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Хотите получать газ? Ищите рубли...

Депутат Госдумы Иван Демченко согласился с позицией спикера Госдумы Вячеслава Володина. Российская экономика должна предпринять меры для усиления, поэтому список российских товаров, экспортируемых за рубли, нужно расширить.

Это позволит продавать за границу не только газ, но и удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.

По словам Ивана Демченко, политика санкций отразится на тех, кто их ввел для России. Он отметил, что если европейским политикам удобна санкционная позиция, значит пусть готовят рубли для проведения взаиморасчетов по необходимым товарам

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Категория: Новости / В мире

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