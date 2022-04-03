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В Казахстане задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента

Задержанный одновременно планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

 

Мужчина признался в работе по поручению и в интересах иностранного государства — ранее в своих соцсетях он размещал русофобские публикации, выполняя задание по антироссийской пропаганде в Казахстане.

Злоумышленника задержали еще 25 марта в Нур-Султане. Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли снайперскую винтовку с глушителем иностранного производства, а также наркотические вещества и крупную сумму денег.

@opersvodki

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Категория: Новости / В мире

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