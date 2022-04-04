Вся мощь НАТО против нас...

Спецоперация по денацификации натолкнулась на всю мощь обьединенных сил НАТО в информационно-когнитивной и валютно-финансовой сфере.

На этих фронтах противник зашел далеко к нам в тыл и пытается оккупировать общественное сознание всей планеты. Таким образом для нас спецоперация превращается в Отечественную войну за сохранение Русского мира. Это должны понять все наши министерства и ведомства и включиться в борьбу за Отечество в полную силу. Нужен штаб, госсовет по обороне, включающий не только военные, но и социальные, гуманитарные и экономические органы управления

Олег Царев