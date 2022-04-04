В развитии темы о происходящих в России и на Украине событиях
Увидел в одном из телеграмм–каналов характеристику возрастов лиц, принимающих решения в России и на Украине.
• Средний возраст людей, принимающих решения в России 63.4 года (69 лет, на самом деле).
• Средний возраст людей, принимающих решения на Украине 44.7 года.
Не касаясь обоснования статистики, взяв ее как гипотезу, а мне кажется она очень близка к истине, хочу порассуждать вот о чем.
Мы видим критический разрыв как минимум в одно поколение.
И это демонстрация отставания России.
Практически десять лет Россия консервируется, закрывая социальные лифты и общественные связи.
Последние семь лет очень модным стал термин «технократ» – высокопрофессиональный исполнитель, без мнения, без позиции, фактически наемник.
В итоге, по очень точной характеристике одного умного человека «власть вертикализировалась», ее основание и связь с обществом стало очень тонким и хрупким.
К чему мы в итоге пришли?
За десять лет, люди, принимающие решения, из экспертов стали центром остановки прогресса.
Вместо того, чтобы создавать Школы, передавать опыт, система государственной власти в своем развитии остановилась.
И это факт. Люди, читающие меня, сталкиваются с этим повсеместно.
Любые умные идеи закапываются, забалтываются, уводятся в бесконечный водоворот согласований, где смысл искажается и теряется.
И это стало очевидным на фоне противоборства с Украиной.
Результаты мы видим сейчас в бескомпромиссной форме.
Напротив, новое поколение на Украине, пришедшее к власти после 2014 года, выбиралось не только по идеологическому, но и не в последнюю очередь по профессиональному признаку.
Против нас стоят профессионалы, дерзкие, умные, интеллектуальные.
Не все из них враги, но те, кто враги для нас – самые опасные.
Это политтехнологи, медийщики, военные, разведка.
Все они были подбирались по профессиональному признаку, велись и взращивались годами.
Не жалелись деньги на их обучение и профессиональную деятельность.
Это те, кто воюет против нас, умело и эффективно, на всех фронтах.
Это поколение знает нас, Россию лучше нашего собственного государства. А мы их?
На Украине у власти стоят люди, которые не боятся ответственности, готовы принимать быстрые и рисковые решения для получения результата.
Важно ведь не удержание имеющегося, а приобретение нового.
Эти люди не боятся риска, видя перспективу.
И это принципиальное различие с Россией, где главная ценность и цель – сохранение статуса–кво.
Новый мир уже наступил, старое ушло навсегда и никогда не вернется.
Его не надо бояться, бессмысленно и опасно отрицать неизбежное.
Необходимо активно и деятельно создавать Будущее в своей редакции, бороться в конкурентной борьбе за его облик, где у России, у Русского мира хорошие шансы.
Нужно осознать свою субъектность и забыть прошлые иллюзии. Про Европу, сотрудничество, здравый смысл и так далее.
Источник: @genshab