Евгений Сатановский: Пауки договорились...

/В мире/

Если сообщения о том, что в Одессе местными жителями замечены в большом количестве бойцы ВСУ, переодетые в российскую военную форму, соответствуют действительности, в ближайшее время город может ожидать кровавая провокация, призванная обеспечить западные СМИ и политиков достойным их внимания видеоматериалом.

В Буче с аккуратно разложенными под съёмку телами не задалось, с Краматорском как-то кривовато получилось - не сообразили хвостовик ракеты с украинским инвентарным номером подальше убрать, так хотя бы в Одессе обеспечить всему этому человеческому зоопарку нужный информационный повод... Ещё бронетехнику свою замаскируют, намалевав на ней Z и V, повязки белые нацепят и начнут. Что им, Одессу и одесситов жалко, что ли?

Как они их в Доме профсоюзов живьём сжигали? И ведь это не нынешние были, а так, заготовки для настоящих нацистов, из которых их восемь лет дотренировывали, доводя до нынешней бесчеловечной кондиции. Кто их в Одессе остановит, когда они там людей убивать начнут? Не те нынче одесситы. Старые уехали или перемёрли, а новые выросли в городе, где не только хорошая поножовщина или перестрелка были редкостью, но и обычные потасовки случались пару раз в год, да и то, когда "Черноморец" проигрывал. Так что сопротивляться будет некому. И - пожалте видеть: массовая резня, очередное кровавое преступление "путинских оккупантов". Главное, чтобы камеры рядом в правильных руках находились. А чтоб с моря десантура наша не мешала, как раз пляжи заминированы.

Пока этого ещё не произошло, но произойти может в любой момент. Зря, что ли, Борис Джонсон к Зеленскому в Киев приезжал? Как там у братьев Стругацких было? "Пауки договорились"... Тот самый случай. Благо, очень уж у них яда много и ограничений нет никаких. А западная пресса заметит только то, что ей по штатному расписанию будет замечать положено. Пыток и убийств она в упор не видит, если их совершают украинские нацбаты, хоть пленных, хоть гражданского населения. Зато вовсю тиражирует враньё о грабежах и насилии со стороны российских военных, которое ей подбрасывает украинская пропаганда. Про то, что наша армия вот-вот невесть зачем применит химическое оружие трындит не покладая. Скоро про применение ядерного оружия Путиным на Украине напишет. Но про западную военную биологию молчит, как убитая.

Взрывы, которые ВСУ и нацбаты устраивают на заводах, где одна за другой взлетают на воздух цистерны с кислотой, которая и есть то самое химоружие, угрожающее жизням десятков и сотен тысяч людей, западные СМИ в упор не замечают. И не заметят ничего, что не укладывается в отработанную ещё в советские времена и отточенную в Югославии, Афганистане, Ираке и Сирии пропаганду - подлую, насквозь лживую, примитивную, но действенную. Кому, как не Джонсону это знать? Вот уж где она отстроена, как надо, так это у него в Великобритании. Одни "Белые каски" чего стоят! Давно, кстати, простаивают ребята. На украинском направлении их люди Зеленского сейчас работой обеспечат - лучше любой сирийской "Аль-Каиды". Если только наши войска их не остановят.

Евгений Сатановский.