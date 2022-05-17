Эксперт объяснил, почему Иран не заменит Россию на рынке газа

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Иран мог бы заменить Россию на газовом рынке Европы, если бы не два "но", такое мнение высказал член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП России Рустам Танкаев.

Россия является основным поставщиком природного газа в Европу, но на фоне введения антироссийских санкций государства Евросоюза ищут альтернативных импортеров топлива.

В такой роли мог бы выступить Иран, считает член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Рустам Танкаев. Он напомнил, что Иран занимает второе место в мире по запасам природного газа.

"Есть страна, которая на 100 процентов могла бы заменить Россию на европейском рынке. Эта страна – Иран. По запасам газа это вторая страна в мире. Иран каждый год увеличивает объемы поставок газа на мировой рынок. В основном он поставляет его в сжиженном виде, как и соседний Катар, с которым вместе они "сидят" на самом большом газовом месторождении в мире. У Ирана это дело сейчас развивается", – отметил Рустам Танкаев в интервью радио Sputnik.

Однако доставка сжиженного природного газа (СПГ) из Ирана в Европу невыгодна из-за слишком большого расстояния, продолжил он.

"Ирану до Европы очень далеко гнать танкеры с СПГ. За время этого маршрута потери составляют до 50 процентов газа. Газ просто испаряется за время транспортировки. Если бы не это, то Иран мог бы стать альтернативой России на европейском рынке, и об этом можно было бы говорить серьезно", – сказал Рустам Танкаев.

Вторая причина, по которой Иран не сможет заменить Россию на газовом рынке Европы, связана с политической ситуацией на той территории, где можно было бы развивать газотранспортную систему.

"На самом деле из Ирана газ надо поставлять в Европу трубами. Этот маршрут уже есть, он освоен, там уже лежит газопровод и, казалось бы, готов технологический коридор для расширения поставок. Все хорошо, но одно плохо. Одна треть этого маршрута пролегает по территории курдов, которые непрерывно воюют с Турцией. Ни один вменяемый финансист никогда не даст денег под проект расширения этого газопровода", – уверен Рустам Танкаев.

Наконец, Иран тоже находится под прессом международных санкций, и это является дополнительным фактором, затрудняющим поставки газа из этой страны в Европу, заключил эксперт.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»