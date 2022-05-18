"Это шедевр". Захарова о словах Зеленского о "спасении" войск с "Азовстали"

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Киевский режим выдает осуществление плана вывода боевиков "Азова"* с территории "Азовстали", предложенного Россией, за свою специальную операцию по "спасению войск", заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я видела эти заявления, и, конечно, это шедевр. Из-под пера тех, кто творит "Квартал 95". У меня такое впечатление, как будто они пишут новый сериал или текстовку для очередного своего корпоратива", – отметила дипломат.

По словам официального представителя МИД РФ, называя сдачу в плен украинских формирований с "Азовстали", которую Россия предлагала на протяжении месяца, своей операцией гуманитарного характера, киевские власти "демонстрируют свою ложь и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время".

"Это настолько демонстративно и настолько показательно, что работает против них в первую очередь. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера, это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством, в первую очередь, американских и натовских специалистов. Это лучшее доказательство всего того, о чем мы говорили много лет, а нам не верили", – заключила Захарова.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за первые сутки на "Азовстали" сложили оружие 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. (в настоящий момент сдались почти 1000 человек)

Всех, кому была необходима медицинская помощь, отправили в больницу Новоазовска в Донецкой народной республике.



В МИД России сообщили, что переговоры России и Украины не идут, так как Киев де-факто вышел из этого процесса.

* В отношении представителей формирования в России открыты уголовные дела.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»