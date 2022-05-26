Пользователи из России не смогут получать доступ к платным приложениям в Google Play

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Пользователи из России больше не будут иметь возможность приобретать платные приложения в Google Play, о таком решении объявила компания. Эксперты заявляют, что подобные меры были вполне ожидаемыми и затронут в первую очередь небольших разработчиков.

Что касается тех подписок, которые были оплачены ранее, то они пока еще будут действовать, но лишь до определенного периода, указанного в приложении. После этого все платные подписки продлить не получится, и они автоматически будут отменены. В том случае, если разработчики занимаются поддержкой приложений, в которых платные услуги являются критически необходимым условием, то для подобных ситуаций Google дает рекомендацию просто сделать такой софт полностью бесплатным.

Со стороны компании последовали комментарии, из которых стало ясно, что все бесплатные приложения для жителей России будут доступны как и ранее. Не стоит переживать и о тех платных программах, которые были приобретены ранее, доступ к ним сохранится. То есть, скачать клиент РедСтар покер , к примеру, все еще получится. Игра хоть и ведется на деньги, но само приложение бесплатное.

Что влечет за собой подобное решение со стороны Google

Для начала нужно пояснить факт того, что платным приложением стоит называть только тот софт, который невозможно установить на свой смартфон бесплатно. То есть, пользоваться приложениями, которые распространяются на бесплатной основе, но имеют встроенный функционал платных подписок, к примеру, можно. Ведь само приложение доступно для скачивания совершенно бесплатно.

Таким образом, для тех сервисов, которые продают те или иные услуги внутри своих мобильных приложений никакой угрозы нет. Разумеется, остается проблема того, что оплата через Google Play больше не работает для жителей России, а это может вызвать отток потенциальной аудитории.

Не смотря на все вышесказанное, угроза для российского ИТ-сектора есть. Разработчикам не выгодно заниматься созданием бесплатного софта, что определенно влечет за собой проблемы в развитии данной сферы. Какие-то специалисты предпочтут уехать из страны, чтобы иметь возможность свободно реализовать все свои задумки.

Какова ситуации с Google Play в России сегодня

Начиная с 10 марта 2022 года, пользователи из России больше не могут использовать банковские карты Mastercard, Visa и Мир в магазине Google Play. Доступ сохраняется лишь к бесплатным приложениям. Как ранее покупать игры или софт, а также оплачивать подписки в приложениях не получится.

Реакцией со стороны РФ на подобные решения от Google стал запуск разработки своего собственного магазина приложений под названием – NashStore. В основном, разработкой сервиса занимаются программисты из VK. Бета-версия продукта станет доступна для пользователей уже в конце мая этого года.