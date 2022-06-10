"Вопрос решаемый". Чем заменят грузовики и бульдозеры из Японии?

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Япония с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и бульдозеров. Насколько ощутимой может быть эта мера, рассказал в интервью вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Япония прекратит поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров и других видов оборудования с 17 июня. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиудо на пресс-конференции.

В интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выразил мнение, что запрет поставок японской спецтехники на какое-то время будет чувствительным для некоторых отраслей.

"Невозможность получать технику из Японии – это чувствительно, хотя вопрос, конечно, решаемый. В массе своей, особенно в строительной области, эти грузовики, бульдозеры и другая спецтехника используются, основной костяк составляет японская, американская, корейская техника, и она, к сожалению, не попадает в страну. Хорошо, что вопрос с поставкой запчастей в общем и целом решается разными путями, но сегодняшний отказ будет чувствительным для некоторых отраслей нашей страны на какое-то время. Если будут решаться вопросы с параллельным импортом, это важная история, которая поможет реализовывать планы внутри нашей страны", – сказал он.

Постепенно заменить японскую технику сможет Китай, уверен эксперт.

"У нас пока нет отечественных замен, это непростой технологический процесс. Думаю, мы будем постепенно налаживать поставки, некоторые аналоги уже производятся в Китае, пока что это, возможно, копии. Как мы видим по легковому автопрому, наши китайские товарищи двигаются в процессе совершенствования семимильными шагами, поэтому через какое-то время их техника будет вполне пригодна", – заключил Ян Хайцеэр.

Власти Японии ранее запретили поставлять в Россию предметы роскоши: люксовые автомобили, дорогие алкогольные напитки, косметику и товары из кожи.