Украину лишили права проведения «Евровидения» в 2023 году

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Украина не будет принимать на своей территории песенный конкурс «Евровидение» в следующем году. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил Европейский вещательный союз.

«После объективного анализа Референтная группа и совет управляющих конкурса “Евровидение” пришли к выводу, что, учитывая нынешние условия, ситуацию в области безопасности и операционные гарантии, необходимые для проведения вещателем, организация и проведение “Евровидения”, согласно правилам конкурса, не могут быть исполнены», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с Bеликобританией, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни «Евровидение 2023 года» в Соединенном Королевстве.

При этом ранее, 13 июня, замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал в своем Telegram-канале, что Украина начала подготовку к проведению песенного конкурса «Евровидение» в 2023 году.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский, комментируя победу украинской группы Kalush Orchestra на «Евровидении», заявлял, что украинские власти «сделают всё, чтобы однажды участников и гостей “Евровидения” принимал украинский Мариуполь».

При этом украинцы нарушили правила конкурса и начали продвигать политические лозунги на сцене. Организаторы «Евровидения» отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.

Россия в 2022 году в конкурсе участия не принимала. 25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в этом году. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации». А 3 мая стало известно, что россияне не смогут и проголосовать за участников «Евровидения» в Турине.

Источник: https://news.mail.ru/society/51805325/?from_maillist=week_main