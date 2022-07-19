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Депутат Госдумы Иван Демченко: получить российское гражданство будет проще

Законотворческая деятельность депутатов Госдумы продолжается и в летний период. Сейчас идет формирование повестки осенней сессии.

Работа парламентариев в регионах показала, что в связи с украинскими событиями, многие семьи приняли решение изменить место жительства.

Как сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко, на Кубань продолжают пребывать соотечественники, которые хотят получить гражданство РФ и воссоединиться с родными.

Для упрощения получения паспорта гражданина России  для двадцати категорий лиц уже в осеннюю сессию планируют серьезно обновить закон о гражданстве.

Действующий закон был принят в 2002 году — двадцать лет назад. С тех пор в него внесли 32 редакционных изменений. Новые поправки направлены на укрепление демографического потенциала нашей страны и закрепление правопреемства с СССР.

#ГосДума #командаДемченко

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Категория: Новости / В мире

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