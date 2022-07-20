«Барселона» договорилась с «Челси» о переходе Аспиликуэты

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Большинство поклонников «Барселоны» не ожидали от своего клуба активности на трансферном рынке, так как команда испытывает серьезные проблемы с финансами.

Однако руководство «сине-гранатовых» все же нашло денежные средства на покупку новых игроков. Очередным новичком каталонцев может стать Сесар Аспиликуэта. 24 июля 2022 года состоится матч между «Барселоной» и «Реал Мадрид». Котировки на это событие уже предоставил букмекер Винлайн.

В нынешнее трансферное окно каталонский клуб уже вошел в топ-3 главных транжир. На покупку Роберта Левандовски и Рафиньи было потрачено более 100 миллионов евро. Однако останавливаться на этом «Барселона» не намерена. Все дело в том, что каталонский коллектив заключил выгодный спонсорский контракт, принесший в казну команды огромные деньги.

Следующим новичком «Барселоны» должен стать Сесар Аспиликуэта. Испанский защитник на протяжении десяти лет выступал за «Челси», проведя за этот клуб почти 500 матчей. В футболке «аристократов» футболист сборной Испании забил 17 мячей и отдал 55 голевых передач.

«Барселона» планировала приобрести игрока этим летом в качестве свободного агента. Но Сесар в прошлом сезоне провел за «Челси» более 30-ти матчей, поэтому его контракт был автоматически продлен еще на один год. За переход Аспиликуэты каталонский клуб будет должен выплатить 5 миллионов евро.