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Депутат Госдумы объяснил, что значит выступление Президента на форуме для мира

Форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» стал площадкой для  страта как инновационных,  так и актуальных проектов. 
Депутат Госдумы Иван Демченко сообщил, что на сессии форума выступил Владимир Путин и обозначил тенденции современного геополитического развития. 
Главные тезисы выступления Президента:
– Однополярное мироустройство было тормозом для развития, идея доминирования "золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер;
– Запад занял ведущие позиции в мире во многом за счёт грабежа других народов и не может предложить свою модель будущего;
– В мировой истории наступает новая эпоха, высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства;
– Механизмы народовластия в РФ нужно делать более открытыми;
– Россия должна двигаться вперед, недопустимо только почивать на лаврах и радоваться успехам предков.
 ? Президент Российской Федерации всегда на шаг впереди. Упреждая провокационные действия, Владимир Владимирович, принимает верные решения и дает точные оценки происходящему. Выработанная совместно с участниками форума стратегия, даст положительный результат в будущем, - прокомментировал Иван Иванович.
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Категория: Новости / В мире

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