"Сентиментальный убийца?" Кто хотел избавиться от вице-президента Аргентины

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Покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер прокомментировал в эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Латинская Америка", профессор СПбГУ Виктор Хейфец.

На вице-президента Аргентины Кристину Киршнер совершено покушение, пистолет нападавшего был заряжен, но дал осечку, сообщил местный телеканал TN. Вице-президент не пострадала.

Покушение произошло, когда Киршнер вышла из автомобиля и направилась к своему дому, рядом с которым находилась толпа поддерживающих ее местных жителей.

Полиция задержала нападавшего, им оказался 35-летний уроженец Бразилии Фернандо Андре Сабаг Монтьель.

В последние дни возле дома Киршнер собирается толпа, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции в период с 2007 по 2015 год, когда она была президентом страны. Прокурор запросил для нее 12 лет лишения свободы. Киршнер обвинения отрицает и объясняет их попытками помешать ей принять участие в очередных выборах.

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Латинская Америка", профессор СПбГУ Виктор Хейфец высказал мнение, что во время попытки покушения охрана Киршнер сработала непрофессионально.

"Возможно, ее окружение само себя перехитрило. Дело в том, что нападавший выдавал себя за одного из сторонников Кристины Киршнер, которые собрались возле ее дома для того, как они говорят, чтобы защитить ее в случае необходимости от возможных преследований. Но это вызывает вопросы по поводу профессионализма охраны. Для охранников должно быть все равно: сторонник, не сторонник, для них все должны быть потенциальными противниками", – сказал Виктор Хейфец.

Как сообщает газета La Naci?n, нападавший был подписан в соцсетях на различные радикальные группы, а также посещал сайты, где обсуждались масоны, оккультные науки и "сатанинский коммунизм".

Нетипичное поведение характерно для многих злоумышленников, покушавшихся на жизнь известных людей, считает Хейфец.

"Если убийца – не профессиональный, а, условно говоря, сентиментальный, то есть действующий по каким-то своим соображениям, то такими людьми часто бывают фигуры, не укладывающиеся в традиционные рамки. Вспомним, что Ли Харви Освальд, объявленный убийцей (президента США Джона) Кеннеди, тоже был не совсем типичным для Америки человеком", – напомнил профессор.

Судить о мотивах нападавшего пока рано, полагает он.

"Если это "сентиментальный убийца", действовавший по своим личным мотивам, то это могут расследовать достаточно быстро. Если это хоть как-то связано с политическими партиями, то, я думаю, расследование затянется на очень длительный период времени. В Аргентине многие расследования, связанные с громкими скандалами и убийствами, так и не дали какого-то ясного ответа", – пояснил Виктор Хейфец.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru