Организаторов Уимблдона оштрафовали на 1 млн долларов за недопуск россиян

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обязала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) выплатить штраф в размере 1 млн долларов. Причиной является тот факт, что россиянам и белорусам запретили участвовать в Уимблдоне по рекомендации правительства Великобритании.

Уимблдонский турнир является одним из четырёх турниров Большого шлема, серии самых престижных теннисных состязаний в мире, которые проходят на травяных кортах. С купонами 1xBet можно заключить выгодные пари на результаты спортивных первенств разного уровня.

«Финансовые последствия как этого штрафа, так и штрафа WTA окажут существенное влияние на способность LTA развивать и принимать теннис в этой стране», — заявили представители британской организации.

В планы LTA входило проведение ряда турниров ATP Challenger в начале 2023 года, но теперь это кажется трудноосуществимым из-за возможного наложения новых штрафов, которые нанесут организации серьёзный финансовый урон.

В июле 2022 года LTA уже выплатила 1 млн долларов Женской ассоциации тенниса (WTA) за недопуск российских и белорусских спортсменов на Уимблдон. Кроме того, в мае ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.