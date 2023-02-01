Россия нанесла Японии очень чувствительный контрудар

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Реакцию Японии на российскую позицию по поводу рыбного промысла у южных Курил прокомментировал в эфире руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

В Токио назвали "неприемлемым" решение России по поводу промысла около четырех островов южных Курил, или, как их принято называть в Японии, "северных территорий".

По словам генсека правительства Японии Хирокадзу Мацуно, российский МИД 19 января уведомил японских коллег, что "не может согласовать сроки проведения межправительственных консультаций на основе соглашения о промысле в районе северных территорий, которые проводятся раз в год".

"Правительство Японии настаивает, чтобы как можно скорее Россия согласилась на проведение межправительственных консультаций с тем, чтобы можно было начать промысел 2023 года", – добавил он.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов прокомментировал ситуацию.

"Это, конечно, очень чувствительный для Японии контрудар со стороны России в свете той недружественной политики, которую сейчас проводит Страна восходящего солнца в отношении нашей страны. Чувствительный потому, что отношения с Японией в сфере рыболовного промысла на Дальнем Востоке всегда были особой статьей, они имели большое значение еще с советских и даже с досоветских времен", – сказал Валерий Кистанов.

Помимо того, что соглашение о рыбном промысле имеет большое значение для рыбопромышленников японского острова Хоккайдо, есть еще один аспект, продолжил эксперт.

"Это соглашение имеет особое значение и с той точки зрения, что Япония рассматривает его как шаг в направлении "получения обратно" всех четырех южнокурильских островов. Потому что если посмотреть текст этого соглашения, то там говорится, что мы будем вести сотрудничество в области добычи морских ресурсов в некоторых районах, но нигде не говорится о том, что это российские территориальные воды. Это малоизвестный, но это очень существенный факт, я бы сказал – определяющий", – подчеркнул Валерий Кистанов.

Источник: радио Sputnik