2 февраля отмечается Всемирный день Рамсарских водно-болотных угодий

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В Краснодарском крае это водно-болотные угодья Ахтаро-Гривенской системы лиманов и группы лиманов между реками Кубань и Протокой. Орнитофауна насчитывает более двухсот видов, многие – краснокнижные. Плавни стали местом зимовки птиц.

- В последнее время увеличилось количество лебедей и пеликанов, – рассказывает председатель районной организации охотников и рыболовов Александр Ус. – В Темрюкском охотхозяйстве проводятся биотехнические мероприятия по сохранению и воспроизводству пернатой дичи, ведётся их учёт. Также в охотхозяйстве разводят фазанов и кряковых уток, которых ежегодно выпускают в естественную среду обитания.

В зимний период птиц подкармливают. Для создания лучших условий при гнездовании на грядах межлиманных соединений высаживаются саженцы кустарников. Егерский состав Темрюкского охотхозяйства совместно с охотниками изготавливают около 600 искусственных гнёзд для водоплавающей дичи. Также в охотхозяйстве разводят фазанов и кряковых уток, которых ежегодно выпускают в естественную среду обитания.

Напомним, что в 2019 году жители Славянского района обратились к Ивану Демченко с просьбой о спасении лиманов Жестерской и Мало-Жестерской групп, которые стали заболачиваться и пересыхать, в них почти исчезла рыба. Тогда в лиманах заработала спецтехника. В результате были расчищены межлиманные соединения. В лиманы пошел приток воды, стала нереститься рыба. Это благоприятно отразилось на всей экосистеме лиманов. Иван Демченко пояснил, что такие же работы продолжаться и в Темрюкском районе.

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