Что известно о подозреваемом в попытке теракта против журналистов в Берлине

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Подозреваемый в попытке поджога дома, где живут сотрудники "России сегодня" в Берлине, собирал базу данных о силовиках и журналистах, рассказал в эфире руководитель представительства медиагруппы в столице ФРГ Сергей Феоктистов.

Немецкие СМИ сообщили о задержании подозреваемого в попытке поджога дома, где проживают сотрудники медиагруппы "Россия сегодня". В эфире радио Sputnik эту информацию прокомментировал руководитель представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергей Феоктистов.

"Немецкая пресса сообщила, что задержан подозреваемый в неудавшемся теракте в нашем офисе, который был предотвращен 6 мая прошлого года. Полиция с нами на связь не выходила, и тут вдруг выяснилось, что один из подозреваемых задержан. До этого они нам ничего не говорили, не комментировали, не отвечали ни на запросы посольства, ни на наши, ссылаясь на тайну следствия", – отметил он.

По словам журналиста, подозреваемый является гражданином РФ и периодически устраивал антироссийские акции.

"Он оказался гражданином России. <…> Родился в Москве, в 1992 году он уехал, потом приблизительно с 2004 по 2018 год жил в Москве, был представителем какой-то компании, потом, наверное, что-то пошло не так, и он вернулся (в Германию, – ред.). И тут вдруг он решил стать активным "борцом с режимом". <…> Одним из его проектов было создание базы данных "приспешников преступного режима", которая включала бы в себя и силовиков, и журналистов, и "всех тех, кто так или иначе". У них есть очень "веселые" пункты. Ну ладно, имя, фамилия, отчество, дата рождения. А далее идет – члены семьи, используемые автомобили", – рассказал Сергей Феоктистов.

Он напомнил об обстоятельствах предотвращения попытки теракта против российских журналистов и их семей.

"С момента начала военной спецоперации на наше здание, где живут и работают сотрудники медиагруппы "Россия сегодня", осуществлялись нападения в том или ином виде: ломание домофонов, кидание бутылок в окна, граффити. Мы периодически заявляли в полицию обо всех этих действиях. И однажды нам прилетела очередная бутылка в окно, разбилась, мы заявили, и когда мы собирали осколки, в слуховом окне подвала нашего дома мы нашли зажигательную бомбу. После чего были вызваны саперы, полиция. Довольно долго это все расследовалось. Мы нашли это 6 мая. По нашему мнению, нам готовился "подарок" к 9 мая", – заключил Сергей Феоктистов.

Источник: радио Sputnik