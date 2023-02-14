Букмекерская контора 1хСтавка может уйти из России: причины, как вывести деньги со счета?

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О проблемах легального российского букмекера 1хСтавка стало известно вечером 16 января. У пользователей появились сложности с пополнением баланса.

Поначалу в службе поддержки никак не комментировали сбой, затем стали ссылаться на технические проблемы. Спустя практически месяц внести деньги на депозит невозможно.

По данным СМИ, проблемы возникли из-за тесных связей букмекера с нелегальной компанией 1xBet и претензий к руководству 1хСтавка со стороны правоохранительных органов.

Многие ожидают, что в ближайшее время БК закроется, хотя официальных подтверждений этому нет. Если это произойдет, пользователям предстоит искать новую надежную компанию. Хороший вариант — Фонбет. В букмекерской конторе высокие коэффициенты и выгодные акции. Фрибеты от БК Fonbet позволят ставить за счет букмекера и в случае выигрыша получать реальные деньги на игровой баланс.

Недоступное пополнение

Проблемы с совершением депозитов в букмекерской конторе 1хСтавка не решены с середины января. На 9 февраля возможности внести деньги на счет у пользователей все еще нет. При входе в раздел «Пополнить» в Личном кабинете висит сообщение «По техническим причинам пополнения временно недоступны. Сроки восстановления уточняются».

По сообщению издания «Версия», букмекер отключен от Единого ЦУПС – организации, через которую проходят платежи на баланс букмекера и выплаты пользователям. В самой компании положение пока не комментируют.

О скором закрытии букмекера 17 января в своем Telegram-канале «Тот самый австриец» намекнул управляющий партнер букмекерской конторы Пари Дмитрий Сергеев.

При этом букмекер 1хСтавка продолжает принимать платежи от пользователей в стационарных офисах. Однако онлайн-счета никак не связаны со счетами в ППС. На внесенные деньги можно ставить только в клубе.

Причины проблем у БК 1хСтавка

Клиенты букмекерской компании не впервые узнают о скандалах, в которые попадает БК из-за связей с нелегальной конторой 1xBet. Работа офшорного букмекера запрещена в России, сайт заблокирован по требованиям Роскомнадзора.

Практически идентичные дизайн и названия сайтов — основные причины, по которым 1хСтавку считают легальным зеркалом 1xBet в РФ. Российская компания продолжает отрицать связь даже после того, как у ФАС в 2018 году возникли вопросы к футбольному клубу «Локомотив».

«Железнодородники» размещали на футболках логотип 1xBet. Тогда юристы московской команды доказали в суде, что на форме игроков был товарный знак 1Х, принадлежащий их партнеру БК 1хСтавка. А Bet — просто перевод слово «ставка» на английский язык.

В 2020 году в центре скандала оказался основатель российской компании Роман Семиохин. СМИ сообщили о передаче предпринимателем 1 млн евро кипрской больнице на борьбу с коронавирусом. Пользователи были возмущены тем, что миллиардер из Брянска не перечислил деньги местному здравоохранению.

Семиохин стал фигурантом уголовного дела. В 2020 году вместе с другими основателями 1хСтавка Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным предпринимателя объявили в розыск. Следственный комитет Брянской области возбудил уголовное дело из-за незаконного проведения и организации азартных игр. По версии следствия, с 2014 по 2019 годы в результате незаконной игорной деятельности основатели букмекерский конторы получили доход в размере 63 млрд рублей.

Семиохин живет на Кипре и возвращаться в Россию не планирует. Местонахождение других подозреваемых неизвестно.

Какую роль играет 1хСтавка на российском букмекерском рынке?

БК 1хСтавка входит в число крупнейших букмекеров страны. Доля рынка в индустрии азартных игр составляет 10-12%. По итогам 2021 года компания заняла третье место по чистой прибыли. Букмекер заработал 7,76 млрд руб. Выше результаты только у Винлайн и Фонбет.

Как вывести деньги со счета 1хСтавка?

Тревожные новости побудили многих пользователей вывести имеющиеся деньги на счетах букмекерской компании. СМИ не сообщали о проблемах с выплатами. Однако в сети множество жалоб от игроков. Букмекер отказывает в перечислении средств, требует пройти дополнительную верификацию.

Служба безопасности БК затягивает проверку, просит выслать дополнительные данные или фотографии документов в лучшем качестве. Выход из ситуации пока не найден.