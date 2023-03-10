Жители новых регионов России начали с 1 марта получать все российские меры поддержки
Речь и про материнский капитал, и про обеспечение школьников начальных классов бесплатным горячим питанием, и не только.
Как объяснил депутат Госдумы Иван Демченко, это важная мера, позволяющая приблизить новые территории к общероссийскому уровню жизни. Коснётся это и вынужденных переселенцев, находящихся в ПВР в городе-курорте Анапа и Темрюкском районе.
Ранее в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не было таких выплат, из-за чего многие категории граждан были крайне уязвимы. Принимаемые меры этот градус напряженности понижают.
Также парламентарий акцентировал внимание служб, чтобы этот и другие интеграционные процессы проходили для жителей максимально безболезненно. Для этого действуют послабления и довольно комфортные сроки для оформления необходимых документов.