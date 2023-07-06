Проверить машину на аварии через сервис Himera

/В мире/

Если на новый автомобиль средств не хватает, а такая ситуация встречается у многих покупателей, то человек отравляется на авторынок б/у автомобилей. Но покупая машину с рук, ее необходимо тщательно осмотреть.

В первую очередь, проверить двигатель и коробку передач. Если машина была в ДТП и у не поврежден кузов, то покупать такое ТС не стоит. Битый автомобиль – это опасность. Машина, у которой были повреждены конструктивные элементы, то на дороге она может вести себя некорректно. Она может заваливаться на бок, быть неуправляемой и пр. Если видимых признаков ремонта нет, то стоит перестраховаться и проверить машину на аварии через Himera Search. Проверку можно провести, через вин-номер, номер двигателя, или госномер транспортного средства.

Чем опасна покупка битого авто?

Машина, побывавшая в ДТП, может служить верой и правдой еще долгие годы, если происшествие было несерьезным. Так, если автомобиль столкнулся с другим на парковке на скорости 5 км/ч, это не обернется проблемами. Вмятину на капоте легко выпрямить, на конструктивных особенностях авария не отразится. Если авария была сильной, задеты пороги, стойки, лонжероны, то это скажется на дальнейшем поведении автомобиля.

Что ждет битую машину в будущем:

Кузов потерял изначальную прочность, это, значит, даже при небольшом механическом воздействии он может деформироваться.

Будут развиваться коррозийные процессы.

Автомобиль потеряет геометрию, значит, транспортное средство может ехать не по прямой траектории, а с отклонениями.

Поврежденные детали, даже после ремонта, в скором времени выйдут из строя.

Автомобиль, побывавший в ДТП, в дальнейшем будет просто «сыпаться». При столкновении, возникают не только видимые повреждения, которые впоследствии можно устранить в ходе ремонта, но и микротрещины, не видимые на первый взгляд. Пострадавшие детали в любой момент могут прийти в негодность. Если внешне машина выглядит как новая, то никогда не помешает проверить ее. Сервис Himera собрал множество сведений, которые позволяют проверить легальность сделки, становилось ли ТС участником ДТП, находится ли в угоне или в залоге.

Зная, что машина с историей, покупатель может запросить меньшую сумму при покупке. Но не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью своих близких, ведь машина после ДТП ведет себя непредсказуемо. Огромное количество незаметных дефектов может привести к внезапной поломке или аварии. Поэтому даже низкая цена не должна стать причиной покупки битого авто.