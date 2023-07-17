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БК 1хБет (1xBet): рабочее зеркало, регистрация, обзор сайта

ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

Иностранная компания 1xBet входит в десятку самых популярных оффшорных букмекеров в России и некоторых других странах СНГ.

При этом ее деятельность считается незаконной на территории РФ, даже несмотря на наличие лицензии Кюрасао (№1668/JAZ). Причин блокировки оффшорного 1хБет две. Первая — отсутствие российской лицензии. Вторая — предоставление услуг в сфере азартных игр, из-за чего возможность получения российской лицензии исключена.

Функционал и особенности официального сайта 1хБет

Официальный сайт 1xBet расположен в доменной зоне .com. Для пользователей из России он недоступен ввиду блокировок. Чтобы заключать пари в оффшорной конторе, необходимо использовать рабочее зеркало 1xBet или инструменты для смены своего IP-адреса. Также обойти блокировку можно с помощью мобильной программы букмекера.

Интересно: Букмекер оказывает услуги в сфере гемблинга и беттинга с 2007 года. Его основная аудитория — пользователи из стран СНГ.

Оформлен официальный сайт 1хБет в лаконичных сине-светлых оттенках. Управление максимально упрощено и ограничено переходами между 7 разделами: линия, live, промо, казино, лайв-казино, игры и виртуальный спорт.

Главная страница 1 икс бет представлена предматчевой спортивной линией. При выборе исхода в правой части окна автоматически открывается купон для заключения сделки.

Основные характеристики сайта 1иксБет

Официальный адрес

1xbet.com

для других стран — 1xbet.ua, 1xbet.kz, 1xbet.es и т.д.

Тип сайта

Международный

Услуга

казино, ставки на спорт, тотализатор

Языковая версия

русская, английская, украинская и еще 56 других языков

Основная валюта

60 валют на выбор (в том числе криптовалюта, белорусский и российский рубль)

Служба поддержки

?       support@1xbet-team.com

?       +882000110401

?       чат на сайте

На территории России и Беларуси сайт 1xbet.com блокируется местными провайдерами. Для его загрузки здесь необходимо использовать работающее зеркало 1xBet. В Украине, Казахстане и Узбекистане, например, букмекер работает вполне легально. Здесь можно делать ставки и играть в слоты через его официальный сайт с соответствующим доменом: 1xbet.ua, 1xbet.kz и т.д.

Приложение и мобильная версия 1xBet

Официальный сайт букмекерской конторы 1хБет дополняют его полноценная мобильная версия и приложение. Оба продукта полностью повторяют функционал основного ресурса БК. Мобильная версия открывается автоматически. Чтобы запустить ее, достаточно открыть сайт букмекера через браузер смартфона.

Скачать 1xBet можно как на Андроид, так и на Айфон. Приложение имеет несколько преимуществ перед обычными зеркалами 1иксбет:

  • Позволяет обходить блокировку и загружается даже без использования инструментов по смене IP;
  • Подразумевает возможность быстрого входа в 1хБет с помощью биометрии;
  • Отправляет уведомления о важных изменениях счета, начале избранных матчей и т.д.

Скачать 1хБет на Андроид или iOS можно через официальный сайт оффшорного букмекера. Для этого:

  1. Откройте зеркало сайта 1xBet через браузер смартфона;
  2. Перейдите в раздел «Приложения»;
  3. Выберите нужную ОС и загрузите программу в соответствии с инструкцией БК.

Также скачать 1xBet на Айфон можно через App Store. Но найти его в поиске можно только при условии, если предварительно изменить свою геолокацию в Apple ID на страну, где деятельность данной компании не запрещена (например, Украина).

Спортивная линия БК 1хБет

Оффшорный букмекер отличается одной из самых продуманных и широких спортивных линий на рынке. На выбор бетторам предоставляется более 30 спортивных дисциплин. Популярный футбол, баскетбол и теннис дополнены водным поло, биатлоном, шахматами и другими направлениями. Дополнительно представлена широкая линия на итоги:

  • Телевизионных шоу;
  • Политических событий;
  • Медийных и культурных событий и т.д.

Хорошо расписана киберспортивная линия. Букмекер предоставляет возможность заключать пари на все топовые дисциплины: Dota 2, CS:GO, Pubg и др.

В прематче линия букмекера представлена более чем 3000-4000 событиями. В периоды с малым количеством игр данный показатель уменьшается до 1500-2000 (например, столько встреч 1 иксбет предлагал в период пандемии). В лайве количество событий стабильно — около 500 игр. Примерно половина из них приходится на футбол.

Роспись и коэффициенты

На 1xBet ставки на спорт представлены всеми возможными вариантами. Заключать пари можно в формате как ординара, так и системы или экспресса. На события второстепенной значимости букмекер предлагает полный набор стандартных маркеров: общий исход, форы, тоталы и т.д. На популярные встречи роспись увеличивается за счет дополнения исходами на статистические показатели, результат каждого отдельного периода и др.

Интересно: Минимальная ставка в БК — 10 рублей.

Особенностью букмекерской конторы 1xBet считается широкий выбор форматов коэффициентов. Компания является международной. Поэтому кроме классического десятичного формата отображения котировок, здесь можно установить:

  • Американский;
  • Малайский;
  • Английский;
  • Гонконгский.

При этом сами коэффициенты удерживаются на зеркале 1хБет на достаточно высоком уровне. Объясняется это низкой маржой букмекера. Ее средний показатель — 2.5-3.5%. Зависит маржа от популярности события и типа самой дисциплины. Минимальный показатель характерен для тоталов и фор в футбольных играх мирового значения. Здесь маржа может составлять всего 1-1.5%. При этом в тоталах АПЛ она уже увеличивается до 2%.

Автоматы и слоты 1xBet

Онлайн-казино на официальном сайте и зеркалах 1 икс бет представлено несколькими разделами:

  • Live-казино. Выбор игр с реальными дилерами представлен как собственными сессиями компании, так и сессиями Pragmatic Play, HoGaming, Atmosfera и не только.
  • Казино. На 1xBet игровые автоматы доступны во всех популярных категориях: колесо фортуны, бинго, 3d слоты, каскад и т.д. На сайте опубликованы приложения более чем 100 провайдеров (NetEnt, Evolution Gaming, Microgaming и т.д.).
  • Игры 1XBET. Эксклюзивные предложения букмекера. Многие игры раздела озвучены на английском.
  • ТВ-игры. Включают ставки на различные телешоу, сериалы и другие события. Также здесь проводятся розыгрыши призов в прямом эфире.
  • Бинго. Раздел с традиционными лотереями. Представлен несколькими форматами игры: Бинго 90, классическое Бинго и Бинго 80.
  • ТОТО. Включает самые популярные тотализаторы.

Для удобства поиска все игровые автоматы 1хБет разделены по категориям. Также есть возможность поиска по провайдеру. Большинство слотов 1хБет подразумевают игру как на деньги, так и в демо режиме. Последний формат доступен неавторизованным пользователям.

Регистрация на сайте 1хБет

За счет международного статуса букмекера зарегистрироваться на 1хБет могут пользователи любых стран, независимо от их гражданства, текущего местоположения и номера телефона. Единственные условия компании — это совершеннолетний возраст и отсутствие уже созданных аккаунтов на сервисе.

Зарегистрироваться на 1xBet можно следующими способами:

  • По телефонному номеру;
  • Через электронную почту;
  • Через соцсети.

В первых двух случаях необходимо ввести телефон/почту, указать дату рождения и подтвердить регистрацию на 1хБет с помощью отправленного смс-кода. При создании профиля через соцсети достаточно авторизоваться на выбранном сайте. В 1xBet регистрация возможна через профиль в ВК, Яндексе и не только. После входа в выбранную соцсеть происходит автоматический обмен данными с ней. Вводить информацию о себе повторно в таком случае не придется.

Возможна и быстрая регистрация на 1хБет — «В один клик». В данном случае логин и пароль выдаются пользователю самой системой. После входа в личный аккаунт беттор может задать новый пароль, указать почту для дальнейшей авторизации и т.д.

Верификация на Один икс Бет

Букмекерская контора и казино 1хБет являются оффшорными. Компания не зарегистрирована в ЦУПИС. Поэтому обязательного требования к идентификации личности нет. Чтобы получить доступ к спортивной линии и слотам на официальном сайте 1xBet, просто создайте аккаунт. Сразу после этого вы сможете:

  • Управлять личным кабинетом;
  • Пополнять счет;
  • Делать ставки;
  • Играть в слоты и т.д.

Верификация пользователей в БК является дополнительным требованием. Она может быть запрошена в случаях, если действия пользователя покажутся компании подозрительными. Например:

  • Частое пополнение счета и вывод средств небольшими суммами;
  • Вывод слишком крупной суммы;
  • Использование запрещенных стратегий и т.д.

В подобных ситуациях на почту пользователя и в его личный кабинет на сайте 1xBet отправляется сообщение с просьбой подтвердить свою личность. Сделать это можно двумя способами: отправив сканы запрашиваемых документов или созвонившись с оператором по видеосвязи.

Пополнение счета и вывод средств на 1хБет

Букмекерская контора 1хБет предоставляет расширенное количество способов для пополнения счета и вывода средств. Всего для пользователей доступно около 50 направлений. Стандартными являются карты, электронные кошельки (ЮMoney, Skrill, QIWI, ePay, Perfect Money), мобильные платежи (Теле2, МТС). Также пополнять счет и выводить средства в 1хБет можно через криптокошельки (True USD, Bitcoin, Etherium и др.).

Минимальная сумма депозита для всех методов одинаков и составляет 1 евро или эквивалент в другой валюте. Вывести со счета можно от 1.5 евро. Ограничений по максимальной сумме пополнения счета и выводу средств нет. Скорость обработки операций в большинстве случаев составляет 15 минут. К исключениям относятся только банковские карты. Вывод на них может обрабатываться на протяжении от 1 до 7 дней.

Актуальные бонусы 1хБет

1xBet ведет активную маркетинговую программу и предоставляет широкий выбор бонусов как для новых, так и для постоянных клиентов. Сегодня на рабочем зеркале 1хБет действует более 10 акций. Основные из них:

  • Приветственный бонус — до 128 тыс. руб. за первое пополнение счета. Можно получить за последовательное внесение 4 депозитов. Дополнительно пользователю предоставляется 150 фриспинов для casino 1xBet.
  • Кэшбэк за депозит. При пополнении счета через MONEYGO и серии неудачных ставок букмекер возвращает клиенту до 30% от внесенного депозита (максимальная сумма фрибета — 5000 руб.).
  • 50% за 10-й депозит. Десятый депозит пользователя может быть удвоен. Дополнительно система предоставляет до 100 фриспинов для игровых автоматов.

Также на сайте действуют специальные бонусы ко дню рождения, возможность страховки ставки, кэшбек с проигранных средств и не только. Все актуальные предложения компании описаны на ее сайте в соответствующем разделе. Дополнительно можно использовать промокоды 1xBet, предоставляемые сайтами-партнерами.

Покупать бонусные коды можно и самостоятельно. Для этого достаточно накапливать баллы, которые предоставляются за активный беттинг и гемблинг. Потратить накопленные баллы можно на покупку промокода 1хБет в разделе «Promo» на сайте букмекера.

Выводы по букмекерской конторе 1хБет

Несмотря на отсутствие российской лицензии и нелегальное предоставление услуг на территории РФ, оффшорный букмекер 1 х Bet пользуется достаточно высокой популярностью среди пользователей из России. Объяснить это можно следующими преимуществами сервиса:

  • Быстрая регистрация;
  • Отсутствие необходимости идентификации;
  • Хороший выбор ставок и слотов;
  • Возможность скачать 1xBet на Андроид и iOS;
  • Около 50 способов пополнения счета и вывода средств;
  • Наличие видеотрансляций;
  • Развитая бонусная система.

Главный минус БК — отсутствие лицензии. Из-за нелегального статуса букмекера получить доступ к его официальному сайту можно только через работающее зеркало 1хБет, что делает беттинг и гемблинг менее приятным. К другим минусам относятся:

  • Частое урезание лимитов в ставках на спорт;
  • Долгий вывод средств на карты;
  • Постоянное изменение альтернативного адреса 1xBet.

Букмекер является нелегальным на территории РФ. Поэтому относиться к нему и пользоваться его услугами следует с соответствующей осторожностью.

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Категория: Новости / В мире

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