БК 1хБет (1xBet): рабочее зеркало, регистрация, обзор сайта
ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ
Иностранная компания 1xBet входит в десятку самых популярных оффшорных букмекеров в России и некоторых других странах СНГ.
При этом ее деятельность считается незаконной на территории РФ, даже несмотря на наличие лицензии Кюрасао (№1668/JAZ). Причин блокировки оффшорного 1хБет две. Первая — отсутствие российской лицензии. Вторая — предоставление услуг в сфере азартных игр, из-за чего возможность получения российской лицензии исключена.
Функционал и особенности официального сайта 1хБет
Официальный сайт 1xBet расположен в доменной зоне .com. Для пользователей из России он недоступен ввиду блокировок. Чтобы заключать пари в оффшорной конторе, необходимо использовать рабочее зеркало 1xBet или инструменты для смены своего IP-адреса. Также обойти блокировку можно с помощью мобильной программы букмекера.
Интересно: Букмекер оказывает услуги в сфере гемблинга и беттинга с 2007 года. Его основная аудитория — пользователи из стран СНГ.
Оформлен официальный сайт 1хБет в лаконичных сине-светлых оттенках. Управление максимально упрощено и ограничено переходами между 7 разделами: линия, live, промо, казино, лайв-казино, игры и виртуальный спорт.
Главная страница 1 икс бет представлена предматчевой спортивной линией. При выборе исхода в правой части окна автоматически открывается купон для заключения сделки.
Основные характеристики сайта 1иксБет
|
Официальный адрес
|
1xbet.com
для других стран — 1xbet.ua, 1xbet.kz, 1xbet.es и т.д.
|
Тип сайта
|
Международный
|
Услуга
|
казино, ставки на спорт, тотализатор
|
Языковая версия
|
русская, английская, украинская и еще 56 других языков
|
Основная валюта
|
60 валют на выбор (в том числе криптовалюта, белорусский и российский рубль)
|
Служба поддержки
|
? support@1xbet-team.com
? +882000110401
? чат на сайте
На территории России и Беларуси сайт 1xbet.com блокируется местными провайдерами. Для его загрузки здесь необходимо использовать работающее зеркало 1xBet. В Украине, Казахстане и Узбекистане, например, букмекер работает вполне легально. Здесь можно делать ставки и играть в слоты через его официальный сайт с соответствующим доменом: 1xbet.ua, 1xbet.kz и т.д.
Приложение и мобильная версия 1xBet
Официальный сайт букмекерской конторы 1хБет дополняют его полноценная мобильная версия и приложение. Оба продукта полностью повторяют функционал основного ресурса БК. Мобильная версия открывается автоматически. Чтобы запустить ее, достаточно открыть сайт букмекера через браузер смартфона.
Скачать 1xBet можно как на Андроид, так и на Айфон. Приложение имеет несколько преимуществ перед обычными зеркалами 1иксбет:
- Позволяет обходить блокировку и загружается даже без использования инструментов по смене IP;
- Подразумевает возможность быстрого входа в 1хБет с помощью биометрии;
- Отправляет уведомления о важных изменениях счета, начале избранных матчей и т.д.
Скачать 1хБет на Андроид или iOS можно через официальный сайт оффшорного букмекера. Для этого:
- Откройте зеркало сайта 1xBet через браузер смартфона;
- Перейдите в раздел «Приложения»;
- Выберите нужную ОС и загрузите программу в соответствии с инструкцией БК.
Также скачать 1xBet на Айфон можно через App Store. Но найти его в поиске можно только при условии, если предварительно изменить свою геолокацию в Apple ID на страну, где деятельность данной компании не запрещена (например, Украина).
Спортивная линия БК 1хБет
Оффшорный букмекер отличается одной из самых продуманных и широких спортивных линий на рынке. На выбор бетторам предоставляется более 30 спортивных дисциплин. Популярный футбол, баскетбол и теннис дополнены водным поло, биатлоном, шахматами и другими направлениями. Дополнительно представлена широкая линия на итоги:
- Телевизионных шоу;
- Политических событий;
- Медийных и культурных событий и т.д.
Хорошо расписана киберспортивная линия. Букмекер предоставляет возможность заключать пари на все топовые дисциплины: Dota 2, CS:GO, Pubg и др.
В прематче линия букмекера представлена более чем 3000-4000 событиями. В периоды с малым количеством игр данный показатель уменьшается до 1500-2000 (например, столько встреч 1 иксбет предлагал в период пандемии). В лайве количество событий стабильно — около 500 игр. Примерно половина из них приходится на футбол.
Роспись и коэффициенты
На 1xBet ставки на спорт представлены всеми возможными вариантами. Заключать пари можно в формате как ординара, так и системы или экспресса. На события второстепенной значимости букмекер предлагает полный набор стандартных маркеров: общий исход, форы, тоталы и т.д. На популярные встречи роспись увеличивается за счет дополнения исходами на статистические показатели, результат каждого отдельного периода и др.
Интересно: Минимальная ставка в БК — 10 рублей.
Особенностью букмекерской конторы 1xBet считается широкий выбор форматов коэффициентов. Компания является международной. Поэтому кроме классического десятичного формата отображения котировок, здесь можно установить:
- Американский;
- Малайский;
- Английский;
- Гонконгский.
При этом сами коэффициенты удерживаются на зеркале 1хБет на достаточно высоком уровне. Объясняется это низкой маржой букмекера. Ее средний показатель — 2.5-3.5%. Зависит маржа от популярности события и типа самой дисциплины. Минимальный показатель характерен для тоталов и фор в футбольных играх мирового значения. Здесь маржа может составлять всего 1-1.5%. При этом в тоталах АПЛ она уже увеличивается до 2%.
Автоматы и слоты 1xBet
Онлайн-казино на официальном сайте и зеркалах 1 икс бет представлено несколькими разделами:
- Live-казино. Выбор игр с реальными дилерами представлен как собственными сессиями компании, так и сессиями Pragmatic Play, HoGaming, Atmosfera и не только.
- Казино. На 1xBet игровые автоматы доступны во всех популярных категориях: колесо фортуны, бинго, 3d слоты, каскад и т.д. На сайте опубликованы приложения более чем 100 провайдеров (NetEnt, Evolution Gaming, Microgaming и т.д.).
- Игры 1XBET. Эксклюзивные предложения букмекера. Многие игры раздела озвучены на английском.
- ТВ-игры. Включают ставки на различные телешоу, сериалы и другие события. Также здесь проводятся розыгрыши призов в прямом эфире.
- Бинго. Раздел с традиционными лотереями. Представлен несколькими форматами игры: Бинго 90, классическое Бинго и Бинго 80.
- ТОТО. Включает самые популярные тотализаторы.
Для удобства поиска все игровые автоматы 1хБет разделены по категориям. Также есть возможность поиска по провайдеру. Большинство слотов 1хБет подразумевают игру как на деньги, так и в демо режиме. Последний формат доступен неавторизованным пользователям.
Регистрация на сайте 1хБет
За счет международного статуса букмекера зарегистрироваться на 1хБет могут пользователи любых стран, независимо от их гражданства, текущего местоположения и номера телефона. Единственные условия компании — это совершеннолетний возраст и отсутствие уже созданных аккаунтов на сервисе.
Зарегистрироваться на 1xBet можно следующими способами:
- По телефонному номеру;
- Через электронную почту;
- Через соцсети.
В первых двух случаях необходимо ввести телефон/почту, указать дату рождения и подтвердить регистрацию на 1хБет с помощью отправленного смс-кода. При создании профиля через соцсети достаточно авторизоваться на выбранном сайте. В 1xBet регистрация возможна через профиль в ВК, Яндексе и не только. После входа в выбранную соцсеть происходит автоматический обмен данными с ней. Вводить информацию о себе повторно в таком случае не придется.
Возможна и быстрая регистрация на 1хБет — «В один клик». В данном случае логин и пароль выдаются пользователю самой системой. После входа в личный аккаунт беттор может задать новый пароль, указать почту для дальнейшей авторизации и т.д.
Верификация на Один икс Бет
Букмекерская контора и казино 1хБет являются оффшорными. Компания не зарегистрирована в ЦУПИС. Поэтому обязательного требования к идентификации личности нет. Чтобы получить доступ к спортивной линии и слотам на официальном сайте 1xBet, просто создайте аккаунт. Сразу после этого вы сможете:
- Управлять личным кабинетом;
- Пополнять счет;
- Делать ставки;
- Играть в слоты и т.д.
Верификация пользователей в БК является дополнительным требованием. Она может быть запрошена в случаях, если действия пользователя покажутся компании подозрительными. Например:
- Частое пополнение счета и вывод средств небольшими суммами;
- Вывод слишком крупной суммы;
- Использование запрещенных стратегий и т.д.
В подобных ситуациях на почту пользователя и в его личный кабинет на сайте 1xBet отправляется сообщение с просьбой подтвердить свою личность. Сделать это можно двумя способами: отправив сканы запрашиваемых документов или созвонившись с оператором по видеосвязи.
Пополнение счета и вывод средств на 1хБет
Букмекерская контора 1хБет предоставляет расширенное количество способов для пополнения счета и вывода средств. Всего для пользователей доступно около 50 направлений. Стандартными являются карты, электронные кошельки (ЮMoney, Skrill, QIWI, ePay, Perfect Money), мобильные платежи (Теле2, МТС). Также пополнять счет и выводить средства в 1хБет можно через криптокошельки (True USD, Bitcoin, Etherium и др.).
Минимальная сумма депозита для всех методов одинаков и составляет 1 евро или эквивалент в другой валюте. Вывести со счета можно от 1.5 евро. Ограничений по максимальной сумме пополнения счета и выводу средств нет. Скорость обработки операций в большинстве случаев составляет 15 минут. К исключениям относятся только банковские карты. Вывод на них может обрабатываться на протяжении от 1 до 7 дней.
Актуальные бонусы 1хБет
1xBet ведет активную маркетинговую программу и предоставляет широкий выбор бонусов как для новых, так и для постоянных клиентов. Сегодня на рабочем зеркале 1хБет действует более 10 акций. Основные из них:
- Приветственный бонус — до 128 тыс. руб. за первое пополнение счета. Можно получить за последовательное внесение 4 депозитов. Дополнительно пользователю предоставляется 150 фриспинов для casino 1xBet.
- Кэшбэк за депозит. При пополнении счета через MONEYGO и серии неудачных ставок букмекер возвращает клиенту до 30% от внесенного депозита (максимальная сумма фрибета — 5000 руб.).
- 50% за 10-й депозит. Десятый депозит пользователя может быть удвоен. Дополнительно система предоставляет до 100 фриспинов для игровых автоматов.
Также на сайте действуют специальные бонусы ко дню рождения, возможность страховки ставки, кэшбек с проигранных средств и не только. Все актуальные предложения компании описаны на ее сайте в соответствующем разделе. Дополнительно можно использовать промокоды 1xBet, предоставляемые сайтами-партнерами.
Покупать бонусные коды можно и самостоятельно. Для этого достаточно накапливать баллы, которые предоставляются за активный беттинг и гемблинг. Потратить накопленные баллы можно на покупку промокода 1хБет в разделе «Promo» на сайте букмекера.
Выводы по букмекерской конторе 1хБет
Несмотря на отсутствие российской лицензии и нелегальное предоставление услуг на территории РФ, оффшорный букмекер 1 х Bet пользуется достаточно высокой популярностью среди пользователей из России. Объяснить это можно следующими преимуществами сервиса:
- Быстрая регистрация;
- Отсутствие необходимости идентификации;
- Хороший выбор ставок и слотов;
- Возможность скачать 1xBet на Андроид и iOS;
- Около 50 способов пополнения счета и вывода средств;
- Наличие видеотрансляций;
- Развитая бонусная система.
Главный минус БК — отсутствие лицензии. Из-за нелегального статуса букмекера получить доступ к его официальному сайту можно только через работающее зеркало 1хБет, что делает беттинг и гемблинг менее приятным. К другим минусам относятся:
- Частое урезание лимитов в ставках на спорт;
- Долгий вывод средств на карты;
- Постоянное изменение альтернативного адреса 1xBet.
Букмекер является нелегальным на территории РФ. Поэтому относиться к нему и пользоваться его услугами следует с соответствующей осторожностью.