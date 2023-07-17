БК 1хБет (1xBet): рабочее зеркало, регистрация, обзор сайта

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ВХОД НА САЙТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ

Иностранная компания 1xBet входит в десятку самых популярных оффшорных букмекеров в России и некоторых других странах СНГ.

При этом ее деятельность считается незаконной на территории РФ, даже несмотря на наличие лицензии Кюрасао (№1668/JAZ). Причин блокировки оффшорного 1хБет две. Первая — отсутствие российской лицензии. Вторая — предоставление услуг в сфере азартных игр, из-за чего возможность получения российской лицензии исключена.

Функционал и особенности официального сайта 1хБет

Официальный сайт 1xBet расположен в доменной зоне .com. Для пользователей из России он недоступен ввиду блокировок. Чтобы заключать пари в оффшорной конторе, необходимо использовать рабочее зеркало 1xBet или инструменты для смены своего IP-адреса. Также обойти блокировку можно с помощью мобильной программы букмекера.

Интересно: Букмекер оказывает услуги в сфере гемблинга и беттинга с 2007 года. Его основная аудитория — пользователи из стран СНГ.

Оформлен официальный сайт 1хБет в лаконичных сине-светлых оттенках. Управление максимально упрощено и ограничено переходами между 7 разделами: линия, live, промо, казино, лайв-казино, игры и виртуальный спорт.

Главная страница 1 икс бет представлена предматчевой спортивной линией. При выборе исхода в правой части окна автоматически открывается купон для заключения сделки.

Основные характеристики сайта 1иксБет

Официальный адрес 1xbet.com для других стран — 1xbet.ua, 1xbet.kz, 1xbet.es и т.д. Тип сайта Международный Услуга казино, ставки на спорт, тотализатор Языковая версия русская, английская, украинская и еще 56 других языков Основная валюта 60 валют на выбор (в том числе криптовалюта, белорусский и российский рубль) Служба поддержки ? support@1xbet-team.com ? +882000110401 ? чат на сайте

На территории России и Беларуси сайт 1xbet.com блокируется местными провайдерами. Для его загрузки здесь необходимо использовать работающее зеркало 1xBet. В Украине, Казахстане и Узбекистане, например, букмекер работает вполне легально. Здесь можно делать ставки и играть в слоты через его официальный сайт с соответствующим доменом: 1xbet.ua, 1xbet.kz и т.д.

Приложение и мобильная версия 1xBet

Официальный сайт букмекерской конторы 1хБет дополняют его полноценная мобильная версия и приложение. Оба продукта полностью повторяют функционал основного ресурса БК. Мобильная версия открывается автоматически. Чтобы запустить ее, достаточно открыть сайт букмекера через браузер смартфона.

Скачать 1xBet можно как на Андроид, так и на Айфон. Приложение имеет несколько преимуществ перед обычными зеркалами 1иксбет:

Позволяет обходить блокировку и загружается даже без использования инструментов по смене IP;

Подразумевает возможность быстрого входа в 1хБет с помощью биометрии;

Отправляет уведомления о важных изменениях счета, начале избранных матчей и т.д.

Скачать 1хБет на Андроид или iOS можно через официальный сайт оффшорного букмекера. Для этого:

Откройте зеркало сайта 1xBet через браузер смартфона; Перейдите в раздел «Приложения»; Выберите нужную ОС и загрузите программу в соответствии с инструкцией БК.

Также скачать 1xBet на Айфон можно через App Store. Но найти его в поиске можно только при условии, если предварительно изменить свою геолокацию в Apple ID на страну, где деятельность данной компании не запрещена (например, Украина).

Спортивная линия БК 1хБет

Оффшорный букмекер отличается одной из самых продуманных и широких спортивных линий на рынке. На выбор бетторам предоставляется более 30 спортивных дисциплин. Популярный футбол, баскетбол и теннис дополнены водным поло, биатлоном, шахматами и другими направлениями. Дополнительно представлена широкая линия на итоги:

Телевизионных шоу;

Политических событий;

Медийных и культурных событий и т.д.

Хорошо расписана киберспортивная линия. Букмекер предоставляет возможность заключать пари на все топовые дисциплины: Dota 2, CS:GO, Pubg и др.

В прематче линия букмекера представлена более чем 3000-4000 событиями. В периоды с малым количеством игр данный показатель уменьшается до 1500-2000 (например, столько встреч 1 иксбет предлагал в период пандемии). В лайве количество событий стабильно — около 500 игр. Примерно половина из них приходится на футбол.

Роспись и коэффициенты

На 1xBet ставки на спорт представлены всеми возможными вариантами. Заключать пари можно в формате как ординара, так и системы или экспресса. На события второстепенной значимости букмекер предлагает полный набор стандартных маркеров: общий исход, форы, тоталы и т.д. На популярные встречи роспись увеличивается за счет дополнения исходами на статистические показатели, результат каждого отдельного периода и др.

Интересно: Минимальная ставка в БК — 10 рублей.

Особенностью букмекерской конторы 1xBet считается широкий выбор форматов коэффициентов. Компания является международной. Поэтому кроме классического десятичного формата отображения котировок, здесь можно установить:

Американский;

Малайский;

Английский;

Гонконгский.

При этом сами коэффициенты удерживаются на зеркале 1хБет на достаточно высоком уровне. Объясняется это низкой маржой букмекера. Ее средний показатель — 2.5-3.5%. Зависит маржа от популярности события и типа самой дисциплины. Минимальный показатель характерен для тоталов и фор в футбольных играх мирового значения. Здесь маржа может составлять всего 1-1.5%. При этом в тоталах АПЛ она уже увеличивается до 2%.

Автоматы и слоты 1xBet

Онлайн-казино на официальном сайте и зеркалах 1 икс бет представлено несколькими разделами:

Live-казино. Выбор игр с реальными дилерами представлен как собственными сессиями компании, так и сессиями Pragmatic Play, HoGaming, Atmosfera и не только.

Казино. На 1xBet игровые автоматы доступны во всех популярных категориях: колесо фортуны, бинго, 3d слоты, каскад и т.д. На сайте опубликованы приложения более чем 100 провайдеров (NetEnt, Evolution Gaming, Microgaming и т.д.).

Игры 1XBET. Эксклюзивные предложения букмекера. Многие игры раздела озвучены на английском.

ТВ-игры. Включают ставки на различные телешоу, сериалы и другие события. Также здесь проводятся розыгрыши призов в прямом эфире.

Бинго. Раздел с традиционными лотереями. Представлен несколькими форматами игры: Бинго 90, классическое Бинго и Бинго 80.

ТОТО. Включает самые популярные тотализаторы.

Для удобства поиска все игровые автоматы 1хБет разделены по категориям. Также есть возможность поиска по провайдеру. Большинство слотов 1хБет подразумевают игру как на деньги, так и в демо режиме. Последний формат доступен неавторизованным пользователям.

Регистрация на сайте 1хБет

За счет международного статуса букмекера зарегистрироваться на 1хБет могут пользователи любых стран, независимо от их гражданства, текущего местоположения и номера телефона. Единственные условия компании — это совершеннолетний возраст и отсутствие уже созданных аккаунтов на сервисе.

Зарегистрироваться на 1xBet можно следующими способами:

По телефонному номеру;

Через электронную почту;

Через соцсети.

В первых двух случаях необходимо ввести телефон/почту, указать дату рождения и подтвердить регистрацию на 1хБет с помощью отправленного смс-кода. При создании профиля через соцсети достаточно авторизоваться на выбранном сайте. В 1xBet регистрация возможна через профиль в ВК, Яндексе и не только. После входа в выбранную соцсеть происходит автоматический обмен данными с ней. Вводить информацию о себе повторно в таком случае не придется.

Возможна и быстрая регистрация на 1хБет — «В один клик». В данном случае логин и пароль выдаются пользователю самой системой. После входа в личный аккаунт беттор может задать новый пароль, указать почту для дальнейшей авторизации и т.д.

Верификация на Один икс Бет

Букмекерская контора и казино 1хБет являются оффшорными. Компания не зарегистрирована в ЦУПИС. Поэтому обязательного требования к идентификации личности нет. Чтобы получить доступ к спортивной линии и слотам на официальном сайте 1xBet, просто создайте аккаунт. Сразу после этого вы сможете:

Управлять личным кабинетом;

Пополнять счет;

Делать ставки;

Играть в слоты и т.д.

Верификация пользователей в БК является дополнительным требованием. Она может быть запрошена в случаях, если действия пользователя покажутся компании подозрительными. Например:

Частое пополнение счета и вывод средств небольшими суммами;

Вывод слишком крупной суммы;

Использование запрещенных стратегий и т.д.

В подобных ситуациях на почту пользователя и в его личный кабинет на сайте 1xBet отправляется сообщение с просьбой подтвердить свою личность. Сделать это можно двумя способами: отправив сканы запрашиваемых документов или созвонившись с оператором по видеосвязи.

Пополнение счета и вывод средств на 1хБет

Букмекерская контора 1хБет предоставляет расширенное количество способов для пополнения счета и вывода средств. Всего для пользователей доступно около 50 направлений. Стандартными являются карты, электронные кошельки (ЮMoney, Skrill, QIWI, ePay, Perfect Money), мобильные платежи (Теле2, МТС). Также пополнять счет и выводить средства в 1хБет можно через криптокошельки (True USD, Bitcoin, Etherium и др.).

Минимальная сумма депозита для всех методов одинаков и составляет 1 евро или эквивалент в другой валюте. Вывести со счета можно от 1.5 евро. Ограничений по максимальной сумме пополнения счета и выводу средств нет. Скорость обработки операций в большинстве случаев составляет 15 минут. К исключениям относятся только банковские карты. Вывод на них может обрабатываться на протяжении от 1 до 7 дней.

Актуальные бонусы 1хБет

1xBet ведет активную маркетинговую программу и предоставляет широкий выбор бонусов как для новых, так и для постоянных клиентов. Сегодня на рабочем зеркале 1хБет действует более 10 акций. Основные из них:

Приветственный бонус — до 128 тыс. руб. за первое пополнение счета. Можно получить за последовательное внесение 4 депозитов. Дополнительно пользователю предоставляется 150 фриспинов для casino 1xBet.

Кэшбэк за депозит. При пополнении счета через MONEYGO и серии неудачных ставок букмекер возвращает клиенту до 30% от внесенного депозита (максимальная сумма фрибета — 5000 руб.).

50% за 10-й депозит. Десятый депозит пользователя может быть удвоен. Дополнительно система предоставляет до 100 фриспинов для игровых автоматов.

Также на сайте действуют специальные бонусы ко дню рождения, возможность страховки ставки, кэшбек с проигранных средств и не только. Все актуальные предложения компании описаны на ее сайте в соответствующем разделе. Дополнительно можно использовать промокоды 1xBet, предоставляемые сайтами-партнерами.

Покупать бонусные коды можно и самостоятельно. Для этого достаточно накапливать баллы, которые предоставляются за активный беттинг и гемблинг. Потратить накопленные баллы можно на покупку промокода 1хБет в разделе «Promo» на сайте букмекера.

Выводы по букмекерской конторе 1хБет

Несмотря на отсутствие российской лицензии и нелегальное предоставление услуг на территории РФ, оффшорный букмекер 1 х Bet пользуется достаточно высокой популярностью среди пользователей из России. Объяснить это можно следующими преимуществами сервиса:

Быстрая регистрация;

Отсутствие необходимости идентификации;

Хороший выбор ставок и слотов;

Возможность скачать 1xBet на Андроид и iOS;

Около 50 способов пополнения счета и вывода средств;

Наличие видеотрансляций;

Развитая бонусная система.

Главный минус БК — отсутствие лицензии. Из-за нелегального статуса букмекера получить доступ к его официальному сайту можно только через работающее зеркало 1хБет, что делает беттинг и гемблинг менее приятным. К другим минусам относятся:

Частое урезание лимитов в ставках на спорт;

Долгий вывод средств на карты;

Постоянное изменение альтернативного адреса 1xBet.

Букмекер является нелегальным на территории РФ. Поэтому относиться к нему и пользоваться его услугами следует с соответствующей осторожностью.