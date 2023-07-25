Раньше таких называли предателями...

/В мире/

В соцсетях вот уже несколько месяцев "гуляет" список фактически предателей Родины. За достоверность информации редакция ответственность не несет. Если кто-то из попавших в список сочтут нужным написать нам и пояснить ситуацию, то мы готовы и внести в список изменения и опубликовать позицию написавших.

Цитата: 22.05.2023 опубликован поимённый список публичных персон России, которые перечисляли деньги на нужды Вооружённых сил Украины, в списке указаны лица, которые являются конкретно не жертвователями в благотворительные организации, а дававшие деньги напрямую украинской армии. Именно это просили их сделать представители западных стран и организаций.

1. Анастасия Ивлеева, телеведущая, блогер.

2. Алла Пугачева, певица.

3. Андрей Макаревич, певец, эмигрант.

4. Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ.

5. Владимир Мау, экс-ректор главного вуза России по подготовке управленческих кадров.

6. Василий Вакуленко (Баста), певец, рекламное лицо банка ВТБ, трижды «Лучший наставник» проекта «Голос» (Первый канал), владелец футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону).

7. Алексей Блиновский, бизнесмен.

8. Елена Блиновская, блогер.

9. Анна Шурочкина (Нюша), певица, эмигрант (Дубай).

10. Юрий Дудь, журналист.

11. Иван Вырыпаев, режиссер, теперь польский.

12. Иван Ургант, актер из рода Ургантов.

13. Владимир Познер, крестный отец Ивана Урганта.

14. Данила Козловский, актер.

15. Станислав Белковский, прирожденный актер, но и журналист тоже.

16. Петр Авен, банкир.

17. Герман Хан, банкир, член РСПП.

18. Божена Рынска, вдова.

19. Ника Белоцерковская, тусовщица.

20. Сергей Амбарцумян, бизнесмен, СК «МонАрх».

21. Сара Семендуева-Шор (Жасмин), певица.

22. Тимур Юнусов (Тимати), певец, бизнесмен, деловой партнер бренда «Армия России», годен к службе в ЧВК «Вагнер» (но не в ВС РФ из-за тату более 75% тела).

23. Леонид Фридлянд, музыкальный продюсер, бизнесмен.

24. Леонид Струнин, владелец ЦУМа и Mercury, компании, которая продает в России то, что не пропускает таможня, кипрский эмигрант, партнер Фридлянда.

25. Елизавета Иванцив (Елка), певица.

26. Гасан Гусейнов, филолог, русофоб.

27. Алишер Моргенштерн, певец, эмигрант.

28. Чулпан Хаматова, латвийская актриса.

29. Любовь Успенская, певица.

30. Иосиф Пригожин, продюсер, «другой Пригожин».

31. Максим Галкин, пародист.

32. Леонид Волков, политик, эмигрант.

33. Жанна Бадоева, телеведущая «Орла и решки», российского гражданства впрочем никогда не имела.

34. Андрей Караулов, журналист (но у него конспирация).

35. Екатерина Солоцинская, известна как первая жена Дмитрия Пескова.

36. Александр Роднянский, телепродюсер.

37. Кристина Орбакайте, певица.

38. Юрий Шефлер, российский бизнесмен с гражданством Великобритании.

39. Александр Файфман, первый заместитель гендиректора «Первого канала».

40. Борис Листов, глава Россельхозбанка. Но РСХБ к SWIFT все равно не подключили.

41. Александр Бабаков, депутат Госдумы (СРЗП), бизнесмен.

42. Василий и Михаил Клюкины (экс-Совкомбанк), бизнесмены, эмигранты (Монако).

43. Александр Невзоров, журналист, эмигрант.

44. Анатолий Чубайс, бывший вице-премьер, теперь Анатолий Сагал.

45. Ирина Дрозденко, бизнесмен, жена губернатора Ленинградской области.

46. Олег Макаревич, бизнесмен, владелец ЮМК-Банка, эмигрант.

47. Алексей Улюкаев, поэт.

48. Эдуард Берман, девелопер.

49. Павел Тё, девелопер.

50. Алексей Узенюк (Элджей), певец.

51. Алексей Хотин, банкир, бизнесмен.

52. Виктория Боня, тусовщица, блогер.

53. Михаил Ходорковский, оппозиционный политик.

54. Евгений Чичваркин, помощник Михаила Ходорковского.

55. Сергей Полонский, бизнесмен.

56. Василий Анисимов, бизнесмен, эмигрант.

57. Леонард Блаватник, бизнесмен.

58. Павел Деревянко, бездарный актер из Ростова.

59. Вячеслав Колосков.

60. Ольга Богомаз, бизнесмен, жена губернатора Брянской области.

61. Азат Салихов, заместитель губернатора Свердловской области.

62. Леонид Барац, актер.

63. Алексей Кортнев, певец.

64. Александр Молочников, актер.

65. Анатолий Белый, актер.

66. Михаил Скороход, бизнесмен.

67. Елена Батурина.

68. Наталья Порывай (Королева), певица.

69. Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган), певец.

70. Оксана Самойлова, блогер, жена Джигана.

71. Карина Нигай, блогер, бизнесмен.

72. Лия Ахеджакова, актриса.

73. Иосиф Райхельгауз, режиссер театра.

74. Леонид Федун, бизнесмен.

75. Наталья Тимакова, политик.

76. Рената Литвинова, писатель, актриса.

77. Павел Врублевский, бизнесмен.

78. Александр Удодов, бизнесмен.

79. Роман Абрамович, бизнесмен.

80. Михаил Шац, телезвезда.

А теперь все это говно нужно как предателей-к стенке прилюдно,на площади. Их деньги-гробы с нашими пацанами.

Прочтите обращение Натальи Грэйс, одного из самых популярных психологов и бизнес-тренеров в России:

"Знаете, ребята, а ведь нашему президенту сейчас невыносимо горько, больно и тяжело, и решения трудные, и тысячи санкций удушающих, и предатели подстрекают людей к беспорядкам.

Я никогда не поддерживала Путина в общественном инфополе. Это в России не принято. Принято хаять. А поддержишь - Соловьёвым окрестят, но вот что я думаю.

Я бы очень хотела поддержать сейчас лидера нашей страны. Он чудовищно устал, и он просто человек со своими особенностями, с достоинствами и недостатками, как все мы.

Он сейчас - наш главный игрок за Россию, и ему тяжело, возможно, нечеловечески тяжело.

Может быть, даже одиноко в смысле того, что никто не в состоянии разделить его бремя тяжелых решений. Гнёт лживой пропаганды и давление всего мира - словно пудовые гири на руках и ногах России.

Призываю поддерживать его всячески. Не слушайте, что это не популярно сейчас. Нам жить в России, здесь, и у нас нет другого лидера. Мы будем молиться за этого, который на внешнеполитическом фронте заставляет уважать Россию, считаться с ней и ее интересами.

И пусть я никогда больше не смогу посетить Америку, природу и людей которой я обожаю, пусть я не увижу Гранд Каньон, мне не дадут визу никогда, но я поддержу моего президента сейчас, даже если в глазах всего мира он не прав. Он профессионал и знает, что делает. Мы же знаем далеко не всё. Я хочу ему доверять. И это мой выбор, мое решение в трудное для страны время.

Призываю сохранять спокойствие, единодушие, и не толкать страну к расколу. Позаботьтесь о себе, о семье, о доме. Будьте со мной, друг с другом, мы русские, и мы должны не допустить смуты, развала государства и дележки наших активов. Когда страна ослаблена, стервятники кружат поблизости. Орлы, так сказать.

И это не значит, что я поддерживаю войну, она началась в 2014, а не в 2022, и Россия её не начинала, а завершает. Иной раз и добро должно быть с кулаками. Интересы России должны и будут уважать. Трудности пройдут, мир наступит. Пусть наш президент будет сильнее остальных, мудрее, выносливее. Мы верим в нашу Россию.

Скорейшего МИРА!"