Наказать европейцев – решаемая задача

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В России могут повысить таможенные пошлины на ввоз вин из недружественных стран, пишут СМИ. Экономист Алексей Зубец рассказал о возможных последствиях этой меры для российских потребителей.

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о повышении ставок таможенных пошлин на ввоз вин из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее $1,5 за литр. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника, знакомого с текстом документа. Пока окончательное решение не принято, уточнил чиновник.

В Минфине сообщили изданию, что повышение пошлин прорабатывалось "для защиты отечественных производителей".

В эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец согласился с тем, что подобная мера в случае ее введения расширит спрос на продукцию отечественных виноделов.

"Российское виноделие надо защищать, тем более от тех недружественных стран, которые ввели против нас санкции, но продолжают поставлять свое вино на российский рынок... Задача – сделать так, чтобы основная масса потребности в вине удовлетворялась собственными внутренними производителями", – сказал эксперт.

Это, по его словам, должно произойти без ущерба для качества предлагаемой покупателям продукции.

"Российское вино хороших брендов, крымское или северокавказское, с моей точки зрения, сопоставимо по качеству с европейской продукцией, разницы большой я там не вижу. К тому же в России предпочитают сладкие вина, а не сухие. А сладкие вина – это то, что производят винодельческие хозяйства в Крыму", – добавил Зубец.

В случае повышения пошлин вино из европейских и других недружественных стран несколько подорожает, прочей импортной продукции это не коснется, пояснил эксперт.

"В Латинской Америке масса своих вин – чилийские, аргентинские. Израильские вина – кармельские – по качеству точно не хуже европейских. Есть южноафриканские вина, тоже неплохие по качеству. Потеснить на российском рынке европейцев, наказать их за введение санкций – это абсолютно возможная и решаемая задача, причем без ущерба для российских потребителей. Разнообразие сохранится, качество можно поддерживать высокое", – уверен Алексей Зубец.

Источник: радио Sputnik