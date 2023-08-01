Зеленского нет смысла "стирать с лица земли"

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрек Владимиру Зеленскому преждевременную смерть из-за терактов против России. Мнением на этот счет поделился политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости Киева и ведут лично Владимира Зеленского к преждевременной смерти.

"Он идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один", – приводит слова Джонсона РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление Зеленского после терактов с беспилотниками в Москве, в котором тот назвал Украину сильной, а удары по мирной инфраструктуре – справедливыми.

В эфире радио Sputnik политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров рассказал, как, по его мнению, будет выглядеть "преждевременная смерть" Зеленского.

"Вполне возможно, что Ларри Джонсон точно знает, когда Зеленский подавится какой-нибудь костью. Но российские спецслужбы, конечно, не проводят специальных операций по устранению Зеленского. Причем не потому, что у нас нет на это сил, средств, возможностей. А потому, что не в Зеленском ведь дело. Ну ездит он по миру, ну клоунствует, ну говорит. Слова о том, что он клоун, мы слышим уже от довольно высокопоставленных людей в западных странах, не говоря уже о простых людях. То есть Зеленский доездился, он уже сам себя уничтожил этой нелепой политикой, его нет смысла стирать с лица земли. Я думаю, что в данном случае этот бывший разведчик ошибается. Мне кажется, что Зеленский просто уйдет в небытие или превратится во "второго Саакашвили", на которого больно смотреть. Думаю, он превратится в ничтожество рано или поздно. А те, кто на нем зарабатывает дивиденды, к сожалению, по-прежнему будут получать удовольствие от подобного рода событий", – сказал Игорь Шатров.

Источник: радио Sputnik